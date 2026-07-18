Adulta mayor muere tras derrumbe en Sierra de Zongolica

Una mujer indígena perdió la vida luego de que un derrumbe, provocado por las intensas lluvias registradas en la Sierra de Zongolica, sepultara su vivienda en la comunidad de Iczotitla, perteneciente al municipio de Los Reyes.

De acuerdo con los reportes, el deslave ocurrió durante la madrugada, cuando una ladera reblandecida por la humedad se desprendió y cayó sobre una vivienda construida con madera y lámina. El movimiento de tierra y piedras dejó atrapada a la víctima entre los escombros.

Tras el incidente, habitantes de la comunidad alertaron a las autoridades, por lo que personal de Protección Civil, Bomberos Voluntarios de la Sierra de Zongolica y vecinos iniciaron labores de búsqueda y rescate. Después de varias horas de trabajo, lograron localizar y recuperar el cuerpo de la mujer.

Foto: Especial

La zona fue acordonada por autoridades municipales, mientras la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes. También se reportó la participación de elementos de la Guardia Nacional en las acciones de apoyo a la población afectada.

Afectaciones por lluvias

Las intensas precipitaciones también generaron afectaciones en otros municipios de la región montañosa. En Magdalena, los derrumbes bloquearon el acceso principal al municipio, mientras que en Astacinga un deslave obstruyó la carretera federal Astacinga–Tehuipango, complicando la movilidad de los habitantes y el tránsito vehicular.

Autoridades estatales y municipales reportaron que también atendieron derrumbes sobre la carretera Zongolica–Tepetitlanapa y evaluaron otro deslizamiento en el tramo Acultzinapa–Loma Buena Vista.

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Protección Civil advirtió que la humedad acumulada en los suelos mantiene el riesgo de nuevos deslaves en la Sierra de Zongolica, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier señal de inestabilidad en laderas o terrenos.

Las autoridades recomendaron a la población que habita en zonas de riesgo extremar precauciones ante la posibilidad de nuevos deslizamientos, ya que la saturación de humedad en los suelos continúa representando un peligro en diversas comunidades de la región.