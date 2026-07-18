Banca digital aumenta riesgo de fraudes bancarios, advierten en la Permanente

El crecimiento de los servicios financieros digitales también ha incrementado los riesgos asociados a la comisión de delitos cibernéticos, relacionados con los fraudes bancarios mediante medios electrónicos, advirtió el senador del PVEM, Carlos Humberto Suárez Flores.

Por ello, el legislador presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, publicado en la Gaceta Parlamentaria para solicitar a diferentes dependencias que fortalezcan las acciones de prevención, detección, investigación y atención de los fraudes bancarios cibernéticos.

En el documento, refirió que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los fraudes bancarios encabezaron las quejas de los usuarios de servicios financieros, que alcanzaron un millón 515 mil casos registrados entre enero y marzo de 2026, lo que representa un 31.5 por ciento más que lo registrado en el mismo periodo de 2025.

La Condusef, agregó el senador del PVEM, dio a conocer que aumentaron los fraudes de usuarios de la banca a través de engaños.

Además, el senador Carlos Suárez Flores señaló que las reclamaciones por fraude ascendieron a cinco mil 201 millones de pesos, más del 65 por ciento de lo reclamado a las instituciones financieras.

Destacó que actualmente, los fraudes bancarios cibernéticos comprenden diversas modalidades, entre las que destacan la suplantación de identidad, el malware bancario, el acceso ilícito a cuentas.

Asimismo, el robo de identidad, la manipulación de aplicaciones móviles, las transferencias electrónicas no reconocidas o la utilización de plataformas digitales falsas para obtener información confidencial de las personas usuarias, entre otras.

Estas conductas, alertó el legislador, representan una amenaza creciente para el patrimonio de las familias mexicanas, afectan la confianza en las instituciones financieras y generan importantes pérdidas económicas tanto para las personas usuarias como para las propias instituciones de crédito.

En este contexto, propuso exhortar al Banco de México para que, en coordinación con las instituciones participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios (SPEI), fortalezca el monitoreo, alertamiento oportuno y respuesta inmediata frente a operaciones presuntamente fraudulentas.

Con ello, se pretende, propuso, reducir los riesgos asociados a transferencias electrónicas ilícitas.

Además, planteó que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías generales de las entidades federativas fortalezcan los mecanismos de coordinación con las policías cibernéticas, las autoridades financieras y las instituciones de crédito.

A fin de mejorar la investigación, identificación, rastreo y, en su caso, aseguramiento de recursos vinculados con la comisión de fraudes bancarios cibernéticos.

El senador también consideró necesario que la Asociación de Bancos de México y las instituciones de crédito que integran el Sistema Financiero Nacional refuercen las estrategias permanentes de educación financiera, alfabetización digital y prevención de fraudes electrónicos.

Para ello, en el punto de acuerdo que fue remitido a la Tercera Comisión de la Permanente, solicitó campañas de información dirigidas a la población en general, pero con especial atención a personas adultas mayores, micro, pequeñas y medianas empresas, así como a quienes utilizan servicios de banca digital y medios electrónicos de pago.

Además, sugirió que se evalúe la viabilidad de diseñar e impulsar una Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de los Fraudes Bancarios Cibernéticos, orientada a impulsar la coordinación interinstitucional, el intercambio oportuno de información, la prevención de riesgos, la protección de las personas usuarias y la adopción de estándares de ciberseguridad.

Y propuso exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Condusef, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Asociación de Bancos de México, cumplan con dicho propósito.