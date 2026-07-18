Sube 15.3% huachicol, según informe de Pemex a EU, revela diputado del PAN

El diputado Marcelo Torres Cofiño reveló que, de acuerdo con el Reporte Anual de Pemex (Formato 20-F), presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos —la máxima autoridad regulatoria del sistema financiero estadounidense—, la venta de hidrocarburo ilegal en México se elevó 15.3 por ciento durante 2025.

Así en el último año, la venta de huachicol alcanzó la cifra en el país de 19 mil 600 barriles diarios, producto del tráfico de combustibles.

Este desfalco sistemático, dijo Torres Cofiño, le costó a los mexicanos 23 mil 491 millones de pesos en tan solo doce meses.

La impunidad es de tal magnitud, agregó, que en pleno 2026, el país registra una toma clandestina perforada cada 51 minutos.

El crimen opera en las narices de las fuerzas federales porque el propio marco legal diseñado por el régimen les blindó el camino. Para esto querían el control absoluto del Poder Legislativo", señaló el diputado federal.

Marcelo Torres Cofiño recordó que en abril de 2021, utilizando, Morena aprobó la Reforma a la Ley de Hidrocarburos. El núcleo de este diseño se sembró en el Artículo 59 Bis, la verdadera "llave maestra" del huachicol.

Bajo el falso pretexto de la "seguridad nacional", agregó, este artículo facultó a las autoridades del régimen para suspender de manera discrecional y arbitraria los permisos de cualquier operador, transportista o inspector independiente de combustibles.

Al respecto, el legislador explicó: "no buscaban proteger al país; buscaban limpiar el mercado de competidores legítimos y transparentes. Al eliminar la supervisión técnica y concentrar el control absoluto en manos de funcionarios leales al partido.

El régimen creó el entorno perfecto para que el huachicol evolucionara de la rudimentaria perforación de ductos en comunidades rurales a un multimillonario esquema de contrabando técnico en aduanas marítimas y fronterizas.