Invitación a final del Mundial demuestra buena relación con EU: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la invitación del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump a la final de la Copa del Mundo de Futbol en Estados Unidos, demuestra de que hay buena coordinación y buena colaboración con su gobierno.

Muy buenas tardes, les informo que el día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA. El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va estar también el primer Ministro de Canadá Carney”, expresó.

Mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, la mandataria federal señaló que es positivo que asistan los líderes de México, Canadá y Estados Unidos, como países anfitriones de la máxima justa deportiva del fútbol.

Considero que es importante en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el lunes 20 por la mañana ya estará de regreso en México.

El gobierno de México no ha informado si la Presidenta Claudia Sheinbaum viajará en vuelo comercial o de la Defensa Nacional, luego de que se cancelaran vuelos comerciales por las malas condiciones climáticas en Nueva York.

La presidenta Claudia Sheinbaum retomó este sábado de última momento su agenda y encabezará un acto del Programa de Vivienda para el Bienestar, debido a que el vuelo 2973 de Delta Air Lines en el que tenía previsto salir fue cancelado por el mal clima.

De acuerdo con información de la aerolínea, el vuelo comercial estaba programado para despegar a las 15:40 horas, posteriormente fue demorado para las 17:25 y finalmente cancelado.