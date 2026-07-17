Trasladan documentos e indicios del caso Ruffo Appel a la FEMDO

En un fuerte dispositivo por parte de la Secretaría de Marina y Armada de México, arribó un convoy a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), custodiando una camioneta del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC). En ella se trasladaron varias cajas cerradas como indicios, con boletas de investigación de la Fiscalía General de la República sobre el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aprehendido por autoridades federales en Ensenada, Baja California, y señalado como presunto implicado en delincuencia organizada y contrabando de combustibles.

En la batea de la camioneta federal se contabilizaron 18 cajas, unas de color café, otras blancas, además de una maleta de viaje plateada. Todas fueron ingresadas por agentes federales hacia la puerta principal de la FEMDO.

En una de las cajas se apreciaban documentos en carpetas del IMSS, SAT, bancos e identificaciones del INE, con el logotipo de la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel está vinculado como socio mayoritario junto con tres personas más, y que operaban en territorio nacional.

La Marina trasladó a la FEMDO 18 cajas con documentos del caso Ruffo Appel, exgobernador de Baja California acusado de contrabando de combustibles. Ricardo Vitela

La empresa Ingemar está bajo investigación por la Fiscalía General de la República por posible relación con el contrabando ilegal de combustible de Estados Unidos a México.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, señaló que la captura del exgobernador de Baja California, Ruffo Appel, fue el resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible. El exgobernador será ingresado en el Centro de Reinserción Social Federal Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, para ser presentado a comparecer ante el juez federal que así lo requirió.