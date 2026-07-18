Van 8 detenidos por huachicol y aún faltan 17; red vinculada con Ruffo Appel

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que suman ocho detenidos por la red de contrabando de combustible ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y destacó que las capturas se lograron tras la investigación que la Fiscalía General de la República realizó durante un año.

Subrayó que faltan más órdenes por cumplimentar, 17, de acuerdo con la cifra que proporcionó el jueves la fiscal general Ernestina Godoy.

Es una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques (localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila). Ahí, el análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logra identificar esta red que es de las más grandes de contrabando de combustible”, informó desde Quintana Roo, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó que la detención de Ruffo sea un asunto político.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Foto: Alejandro Aguilar.

Harfuch reiteró que la mercancía era ingresada en territorio nacional, proveniente de EU, y la red, que se apoyaba de la empresa Ingemar, declaraba sólo 10% de la capacidad real del ferrotanque. “Es una investigación en curso, todavía no está terminada”, declaró.

Ruffo fue detenido el jueves en Ensenada, acusado de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

El exgobernador, que ya tramitó un amparo en Baja California, presuntamente fundó una estructura de ferrotanques para ingresar combustible con declaraciones aduaneras falsas o incompletas.

Los ocho detenidos rindieron ayer su declaración ante la FEMDO, en la Ciudad de México. Una vez concluidas las diligencias, se prevé que el exgobernador sea trasladado a El Altiplano, en el Estado de México, donde comparecerá ante el juez federal que libró la orden de aprehensión.

En un año frenaron 25 mil millones de litros

La ofensiva del gobierno federal contra el robo y contrabando de combustibles dejó al descubierto una megared de huachicol fiscal.

Un recuento conservador de los operativos identificados públicamente entre julio de 2025 y julio de 2026 permite documentar el aseguramiento de, al menos, 27 millones 329 mil 403 litros de hidrocarburos en Coahuila, Tamaulipas y BC.

Además, establecieron que diversos cargamentos marítimos, ferroviarios y terrestres no operaban de manera aislada, sino como parte de una misma estructura criminal que incluye más de 70 personas físicas y morales, en nueve entidades.

Con información de Daniel Sánchez

Capturan a 8 por red de huachicol; faltan 17

La red de contrabando de hidrocarburos vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, comenzó a desarticularse tras un operativo federal que resultó en la ejecución de ocho órdenes de aprehensión, una de ellas en contra del propio exfuncionario.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), informó ayer que este golpe es producto de una investigación de más de un año liderada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la cual se originó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques.

El análisis de la FEMDO logra identificar esta red, que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año”, detalló. “Ayer (jueves) se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras (17) por cumplimentar”.

El funcionario insistió que, cómo lo informó la FGR el pasado jueves, el esquema delictivo consistía en introducir combustible desde EU declarando apenas 10% de la capacidad real de los vagones, utilizando una empresa portuaria del exmandatario para movilizar la mercancía y evadir controles fiscales.

Apuran Proceso

Apenas ayer, en un fuerte dispositivo por parte de la Secretaría de Marina y Armada de México, arribó un convoy a la FEMDO, custodiando una camioneta del área de Inteligencia de la SSPC que trasladaba varias cajas cerradas como indicios, con boletas de investigación de la FGR sobre el caso de Ruffo Appel.

En la batea de la camioneta federal se contabilizaron 18 cajas, unas de color café, otras blancas, además de una maleta de viaje plateada. Todas fueron ingresadas por agentes federales hacia la puerta principal de la FEMDO.

En una de las cajas se apreciaban documentos en carpetas del IMSS, SAT, bancos e identificaciones del INE, con el logotipo de la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel está vinculado como socio mayoritario.

La empresa Ingemar está bajo investigación por posible relación con el contrabando ilegal de combustible de Estados Unidos a México.

Por Ximena Mejía y Ricardo Vitela.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia desde Tulum, donde rechazó las acusaciones de 'justicia selectiva' tras la captura de Ernesto Ruffo Appel. Foto: Presidencia

Sheinbaum niega asunto político

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ayer que la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel se trate de un asunto político.

No tiene nada que ver porque son investigaciones que hace la fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el gabinete de seguridad. En este caso, pues fue una acción de cuando se encuentran los tanques y a partir de ahí viene una investigación de un año”, refirió en su conferencia desde Tulum, Quintana Roo.

Sostuvo que la detención se hizo tras una investigación de la FGR que duró más de un año.

Por Ximena Mejía.

Foto: Cuartoscuro

Exgobernador de BC declara en la FEMDO

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permaneció ayer en las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, para continuar con las diligencias ministeriales relacionadas con la investigación iniciada en su contra por la presunta red de huachicol fiscal.

Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que el exmandatario estatal fue trasladado durante la madrugada desde Baja California hacia la capital del país, bajo la custodia de agentes federales.

Hasta hace unas horas, no se había informado si había sido trasladado al Cefereso 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Mientras tanto, familiares, amigos, simpatizantes y militantes del partido de reciente creación Somos México se manifestaron al exterior de las instalaciones del gobierno del estado de Baja California en Ensenada para exigir su liberación.

Su hija, Verónica Ruffo, insistió en que no la dejaron conocer la situación legal de su padre, luego de ser detenido en Ensenada.

Por Raúl Flores y Daniel Sánchez D.

Familiares y simpatizantes del panista se manifestaron en las instalaciones del gobierno de Baja California. Foto: Daniel Sánchez Dórame.

Interponen amparo; acusan tortura

Bajo el expediente 764/2026, la defensa legal del exgobernador Ernesto Ruffo Appel presentó ayer una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada, reclamando actos de privación ilegal de la libertad, incomunicación y posibles actos de tortura o maltrato. Ante la gravedad de los señalamientos, el tribunal concedió una suspensión de plano para frenar cualquier violación al artículo 22 constitucional contra el político panista, quien en 1989 rompió la hegemonía del PRI en las gubernaturas estatales.

Mientras el proceso legal avanza, figuras políticas como Héctor Osuna Jaime han calificado la situación como una maniobra política para favorecer a Morena de cara a los comicios de 2027, donde el nuevo partido Somos MX buscará participar de manera independiente.

Yo creo que Ernesto Ruffo no merece esto, merece un trato digno y todo México no merece esto, eso es una clara violación, es un claro espectáculo montado para, según ellos, equilibrar lo que se les viene encima a Morena”, comentó Osuna Jaime, exsenador y exalcalde de Tijuana.

Sin embargo, Morena rechazó que la detención del exfuncioanrio sea una consigna partidista o una acusación fabricada.

El partido oficialista aseguró que el proceso legal es resultado de una investigación exhaustiva de la FGR tras el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos, vinculando al exgobernador con la red de contrabando de combustible más grande detectada, la cual habría generado un perjuicio a la Hacienda Pública superior a los 4 mil millones de pesos.

El organismo político calificó como una muestra de “doble moral” la reacción del PRIAN al señalar persecución política cuando la ley alcanza a sus integrantes, en lugar de permitir que las investigaciones sigan su curso. Bajo el principio de que “no hay impunidad para nadie”, Morena hizo un llamado a la oposición para actuar con responsabilidad y dejar de utilizar los procesos judiciales como banderas políticas, enfatizando que la transformación del Poder Judicial responde a la exigencia ciudadana de acabar con privilegios y cuotas que beneficiaron a las élites durante años.

Por Daniel Sánchez D.

En julio de 2025, se localizaron 129 carrotanques en las vías del tren en Ramos Arizpe y Coahuila con hidrocarburo ilegal. Foto: Especial.

En un año, frenan 27.3 millones de litros de combustible ilegal

La ofensiva del gobierno federal contra el robo y contrabando de combustibles dejó al descubierto una red logística capaz de trasladar millones de litros de hidrocarburos por ferrocarril, carretera y rutas marítimas, almacenarlos en patios industriales y predios clandestinos, y después incorporarlos al mercado nacional mediante documentación presuntamente falsa o incompleta.

Un recuento conservador de los operativos identificados públicamente entre julio de 2025 y julio de 2026 permite documentar el aseguramiento de, al menos, 27 millones 329 mil 403 litros de hidrocarburos en Coahuila, Tamaulipas y Baja California.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), establecieron que diversos cargamentos marítimos, ferroviarios y terrestres no operaban de manera aislada, sino como parte de una misma estructura criminal que incluye más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades.

El golpe de mayor volumen ocurrió durante los primeros días de julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, donde elementos de la Defensa, la Guardia Nacional, la FGR, la Semar, la SSPC, Seguridad Física de Pemex y corporaciones estatales localizaron 129 ferrotanques que transportaban 15 millones 480 mil litros de diésel, gasolina y destilados de petróleo.

En Ramos Arizpe fueron encontrados 33 carros tanque cargados con 3 millones 960 mil litros. En una acción paralela, cerca de una estación ferroviaria de Saltillo, las autoridades ubicaron otros 96 con 11 millones 520 mil litros.

El 30 de julio de 2025 se registró otra intervención en Ramos Arizpe, donde cinco hombres fueron detenidos cuando presuntamente manipulaban una pipa conectada a un ducto de Pemex, en un predio cercano a la antigua carretera Monclova-Saltillo.

Un año después, el 8 de julio de 2026, la Guardia Nacional detectó otro inmueble en el kilómetro 32 de la carretera federal Monterrey-Saltillo, en los límites de Coahuila y Nuevo León.

Tamaulipas concentró una sucesión de aseguramientos durante julio de 2025. El 15 de julio, dentro de la Operación Frontera Norte, autoridades federales localizaron en Nuevo Laredo 25 carros tanque que contenían 2 millones 714 mil 897 litros de diésel. Una semana después, el 22 de julio, fueron asegurados 17 ferrotanques en la sección ferroviaria de la Aduana de Matamoros. La carga ascendía a 2 millones 200 mil 844 litros de diésel.

En cuatro aseguramientos identificables sumaron más de 6 millones 752 mil litros durante julio de 2025. La cifra supera los cinco millones de litros inicialmente reportados en los balances preliminares de las autoridades.

La operación de mayor volumen se realizó en marzo en el Rancho San Cristóbal, ubicado en el corredor carretero de Reynosa hacia Monterrey, donde localizaron 2 millones 189 mil litros de hidrocarburos.

En Baja California, en marzo de 2025, se había efectuado un aseguramiento considerablemente mayor en El Sauzal, Ensenada. La FGR actualizó posteriormente la cifra a 8 millones 892 mil litros de hidrocarburos relacionados con el buque Torm Agnes.

Los 27 millones 329 mil 403 litros documentados en el periodo representarían una posible omisión de entre 149 millones 869 mil y 195 millones 47 mil pesos únicamente por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Por Raúl Flores.

*mcam