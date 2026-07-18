Informa Sheinbaum al Congreso que estará en NY para asistir a clausura del Mundial

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió una comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que informó que saldrá del país para asistir, en representación de México, al partido de la final del Mundial de Futbol 2026, que tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio a conocer que se trata de una invitación por parte de la FIFA y del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Recordó que el torneo internacional fue organizado por México, Estados Unidos y Canadá, un encuentro que inició el 11 de junio y cuya final se celebrará el 19 de julio, con el partido entre Argentina y España.

El documento compartido por Castillo Juárez prevé que la mandataria viajará a Nueva York este sábado 18 de julio y regresará el lunes 20 de julio.

Lo anterior, se menciona en el oficio, con el propósito de atender a una invitación que le hiciera la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y el presidente del país sede del encuentro final.

Además, detalla que “la presidenta de la República participará en la ceremonia de clausura de dicho encuentro, de manera conjunta, con los mandatarios de los países coanfitriones, el presidente Donald J. Trump, de Estados Unidos, y el primer ministro Mark Carney, de Canadá, así como otros jefes de Estado y de gobierno”.