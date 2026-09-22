Ernesto "R" saldrá del Penal del Altiplano; juez le concede prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de 74 años de edad, saldrá del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, una vez que un juez federal le concedió prisión domiciliaria debido a su edad, a fin de continuar su proceso, acusado de huachicol fiscal.

A través de redes sociales, el Partido Somos, del cual Ruffo Appel forma parte de su Consejo Consultivo, informó del cambio de la medida cautelar, como lo había solicitado su hija, Verónica Ruffo.

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a Ernesto 'N', exgobernador de Baja California, contra la resolución que le negó la posibilidad de cumplir en su domicilio la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con el expediente 889/2026, con fecha de acuerdo del 21 de septiembre de 2026, el juez resolvió conceder la suspensión definitiva contra el acto y las autoridades señaladas en los considerandos tercero y cuarto de la resolución.

El recurso fue promovido por el exgobernador de Baja California contra la negativa de que la prisión preventiva que enfrenta sea cumplida en su domicilio.

Este martes, el dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, y su hija, Verónica Ruffo Sánchez, ingresaron al penal del Altiplano para visitarlo y transmitirle un mensaje de apoyo, además de informarle sobre la conformación de los comités en todo el país que exigen su liberación.

Ernesto Ruffo fue detenido y vinculado a proceso el 16 de julio pasado en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La FGR lo señaló como presunto integrante de una red de huachicol fiscal, vinculada con la empresa Ingemar. Según la Fiscalía, el esquema habría causado un daño fiscal superior a 4 mil millones de pesos.

Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador emanado del PAN, ganó las elecciones por la gubernatura de Baja California en 1989, y hoy la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de contrabando de combustible, es decir huachicol fiscal.

El pasado 25 de agosto el expresidente Vicente Fox Quesada y otros integrantes del comité de apoyo al exgobernador argumentaron que por edad, Ernesto Ruffo debería continuar su proceso en prisión domiciliaria.

“Según nuestras propias leyes, merece llevar el proceso de juicio en casa, como tiene un ciudadano mexicano con la honra y con el prestigio que él tiene. No es un criminal, lo digo, insisto, y por eso exigimos que se le deje estar en casa para llevar a cabo este juicio.

“No tienen madre a lo que le hicieron, no la tienen, por tenerlo recluido. Debe estar en su casa”, reiteró Fox.