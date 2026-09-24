Juchitán sigue sin relevo tras captura del alcalde ‘Miguel Quetu’

Juchitán permanece sin un relevo definido en la Presidencia Municipal, a más de 24 horas de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, mientras Mariano Rosado López, suplente del edil, no ha aparecido públicamente y su domicilio fue cateado durante el operativo realizado el miércoles.

Rosado López fue registrado como suplente de Sánchez Altamirano en la primera posición de la planilla de la candidatura común Morena-PVEM-Nueva Alianza Oaxaca, que ganó la elección municipal de 2024.

La noche del miércoles, el propio Rosado confirmó mediante un comunicado que autoridades habían realizado un cateo en su domicilio. Señaló que presentaría una denuncia para conocer las razones del procedimiento y afirmó que, desde su participación en la administración pública, ha recibido amenazas.

Este jueves, en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, escribió.

Confiamos en la justicia y en que la verdad terminará por imponerse ante cualquier adversidad”.

En la misma publicación agregó.

No me preocupa la campaña de desprestigio que han orquestado; mantengo la determinación y vamos a seguir adelante”.

Sin embargo, hasta la mañana de este jueves, Rosado López no había realizado una aparición pública ni había precisado dónde se encuentra.

El suplente, en medio de la incertidumbre

La ausencia de Mariano Rosado cobra relevancia porque, tras la detención de Sánchez Altamirano, el Cabildo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, aún no había informado quién asumirá las funciones de la Presidencia Municipal.

Reportes periodísticos han señalado a Rosado como uno de los objetivos del operativo e incluso han referido la existencia de una posible orden de aprehensión en su contra. Esa versión no ha sido confirmada públicamente por el Gabinete de Seguridad, cuyo comunicado sobre las detenciones del miércoles menciona a Sánchez Altamirano y a Carlos Alberto N, alias “La Parca”, pero no a Rosado López.

Por ello, hasta el momento, el dato confirmado es que su vivienda fue cateada y que no fue detenido durante ese operativo.

¿Quién puede asumir la Presidencia Municipal?

La situación también plantea un escenario jurídico y administrativo para el Ayuntamiento.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca contempla distintos supuestos para la sustitución de integrantes de los ayuntamientos. En determinados casos de ausencia, el suplente puede asumir la Presidencia Municipal; si éste no puede o se niega, el Ayuntamiento puede recurrir a la designación de uno de sus concejales y, ante la falta de acuerdo, interveniría el Congreso estatal.

La misma legislación establece que una orden de aprehensión contra un integrante del Ayuntamiento constituye una causa grave para la suspensión de su mandato, aunque la declaración correspondiente compete al Congreso del Estado de Oaxaca.

Hasta la mañana de este jueves no se había hecho público un acuerdo del Congreso relacionado específicamente con la sustitución de Sánchez Altamirano.

La Secretaría de Gobierno estatal informó que mantiene comunicación y coordinación institucional para preservar la gobernabilidad en Juchitán, sin precisar quién ejercerá las funciones de presidente municipal.