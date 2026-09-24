Huracán 'Polo' tocará tierra en Baja California Sur: Trayectoria y estados afectados

El huracán Polo, el ciclón número 16 de la actual temporada en el Pacífico, tocará tierra en Baja California Sur como categoría 1 el próximo martes 29 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según las proyecciones del SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Polo ingresará a territorio mexicano con vientos máximos sostenidos de entre 140 y 167 kilómetros por hora. Posteriormente atravesaría la Península de Baja California para seguir su trayectoria sobre el Golfo de California, donde se prevé que pierda fuerza y podría de nuevo impactar México a través de Sonora.

Previo a su ingreso a territorio mexicano, Polo se ubicará el lunes a 110 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, como un huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de entre 185 y 220 kilómetros por hora.

Polo baja a categoría 4: ubicación actual

Polo mantiene en alerta a las autoridades mexicanas, ya que es el tercer ciclón de la actual temporada en el Pacífico en alcanzar la categoría 5 de huracán y aunque se va alejando de territorio mexicano, su amplia circulación genera afectaciones en costas del país.

El ciclón se formó el 20 de septiembre y se intensificó rápidamente hasta ser un huracán de categoría 5 dos días después. Tras haber llegado de nuevo a la máxima categoría, Polo se degradó esta mañana a categoría 4, por lo que actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora.

A las 9:00 horas de este jueves, el huracán de categoría 4 se ubicada a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. El ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Proyección del SMN sobre la trayectoria del huracán 'Polo', indicando su desplazamiento por el Pacífico mexicano y su posible impacto en Baja California Sur como categoría 1. SMN

Estados afectados por lluvias y zonas de alerta

La amplia circulación de las bandas nubosas del huracán Polo, ahora de categoría 4, favorece lluvias de diversas intensidades en cinco estados del país:

Lluvias puntuales intensas

Jalisco: oeste, sur y costa.

Clima y Michoacán: oeste y costa.

Lluvias muy fuertes

Nayarit: sur y costa.

Guerrero: oeste.

Protección Civil y el SMN han establecido los siguientes perímetros de seguridad por efectos de vientos de tormenta tropical:

Zona de prevención: Desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Zona de vigilancia: Desde el oeste de Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Huracán Polo: Trayectoria EN VIVO