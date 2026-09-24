Confirman hallazgo sin vida del creador de contenido 'Karlos Picenox'

La alcaldesa de Huanímaro, Guanajuato, Laura Villalpando Arroyo, confirmó que el cuerpo localizado en las inmediaciones de la comunidad San Isidro de Ayala corresponde a Carlos Zavala Piceno, conocido como “Karlos Picenox”, fotógrafo de eventos sociales y creador de contenido digital.

El hallazgo ocurrió después de que familiares y amigos reportaran su desaparición, luego de que fuera visto por última vez el domingo 20 de septiembre durante las fiestas patronales de la comunidad Cerrito Alto Nuevo.

as autoridades competentes están llevando el caso”, señaló la presidenta municipal al referirse a las investigaciones por el asesinato.

“Karlos Picenox” era una figura conocida en Huanímaro por su trabajo como fotógrafo de bodas, XV años y primeras comuniones, además de administrar una página de Facebook con más de 15 mil seguidores, donde difundía actividades culturales, sociales y acontecimientos del municipio.

La noticia de su muerte generó consternación entre habitantes de la región, quienes seguían el trabajo del creador de contenido.

A Carlos yo personalmente lo conocía, creo que toda la ciudadanía estamos muy consternados por esta situación y por lo que pasó”, expresó Villalpando Arroyo.

También destacó el impacto que tuvo en la comunidad por su labor en redes sociales.

Y aun cuando las autoridades competentes están llevando el caso, sí es importante hacer una mención en su memoria, de la gran persona que era, sobre todo creador de contenido y tenía muchas personas que lo seguían”, manifestó.

La última cobertura de ‘Karlos Picenox’

Carlos Zavala Piceno fue visto por última vez el domingo 20 de septiembre, cuando acudió al denominado “Atascadero”, realizado dentro de las fiestas patronales de la comunidad Cerrito Alto Nuevo.

Como lo hacía habitualmente, realizó la cobertura digital del evento y posteriormente se retiró del lugar. Desde ese momento ya no se tuvo información sobre su paradero.

Horas después, su vehículo fue localizado abandonado cerca de la comunidad donde se desarrolló la celebración.

Ante ello, familiares y amigos iniciaron su búsqueda y presentaron una denuncia por desaparición ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El hallazgo del cuerpo

El martes, la Fiscalía estatal informó en sus novedades generales sobre el hallazgo del cadáver de un hombre junto a un camino de terracería, en las inmediaciones de la comunidad San Isidro de Ayala.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo presentaba golpes, huellas de tortura y heridas producidas por arma de fuego.

Posteriormente se confirmó que se trataba de Carlos Zavala Piceno, conocido como “Karlos Picenox”.

Su trabajo como fotógrafo y creador de contenido lo convirtió en una persona ampliamente conocida en Huanímaro, donde documentaba eventos familiares, fiestas populares y actividades comunitarias.