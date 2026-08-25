Manifestaciones y lluvia HOY en CDMX ¡Hay opciones viales!

Hoy 25 de agosto amanece con lluvia en la mayoría de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en cuestión de movilización se esperan al menos siete manifestaciones, una cita agendada y siete eventos masivos.

Las zonas donde podría haber más complicaciones son Iztapalapa, el Zócalo, la colonia Doctores, Ciudad Universitaria y la Roma Norte. Para que no se te haga tarde te damos alternativas viales.

MANIFESTACIONES

Siembra cultura A.C.

Científicos analizan la planta

Desde las 09:00 horas, integrantes de Siembra Cultura A.C. estarán en la Plaza de Lectura José Saramago, en Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc.

El colectivo mantendrá un espacio dedicado a compartir información sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar de los usuarios. Aunque la agenda no advierte específicamente sobre bloqueos, se trata de un punto donde Reforma y Circuito Interior suelen tener mucho tránsito durante la mañana.

Alternativas viales: Marina Nacional, Río Mississippi, Río Lerma, Avenida Chapultepec y calles interiores de la colonia Cuauhtémoc.

Colectiva Las Tonatzin

A las 10:30 horas, integrantes de la colectiva “Las Tonatzin” se concentrarán frente a la Coordinación Territorial Iztapalapa 10, en Calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur Avenida de las Torres, colonia Paraje Zacatepec. La protesta es por un presunto acto de contacto físico contra su dirigente.

Marcha colectivo feminista “Las Tonantzin”.

Durante el día también tienen previsto concentrarse en las audiencias públicas del Zócalo capitalino, esto podría generar afectaciones viales.

Alternativas viales: En Iztapalapa pueden utilizarse Avenida Tláhuac, Eje 5 Sur, Periférico Oriente y calles paralelas a Ermita; para evitar el Zócalo, Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Unión de la Juventud Revolucionaria de México

A las 11:00 horas, integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México llegarán a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez.

Integrantes de un frente bloquean Periférico Oriente. Foto: Rodolfo Dorantes

La organización realizará una jornada de protesta para exigir justicia por compañeros que, señala, fueron asesinados o criminalizados por defender el derecho al trabajo, la tierra y otras causas sociales. También pedirán un alto a las agresiones contra integrantes del Frente Popular Revolucionario. Se espera la presencia de otras organizaciones y no se descartan afectaciones a la circulación.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Balderas, Bucareli y Circuito Interior.

Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo

También a las 11:00 horas, el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo realizará una conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de la República, en Dr. Velasco 175, colonia Doctores.

Ernesto Ruffo Appel , exgobernador de Baja California por el PAN, fue respaldado por la Copppal tras ser calificado como "preso político" Cuartoscuro

El grupo pedirá respeto al debido proceso y un juicio justo para el exgobernador de Baja California, detenido el pasado 16 de julio. También solicitará que la medida cautelar de prisión preventiva sea cambiada por prisión domiciliaria y presentarán formalmente la agrupación ciudadana que lo respalda y acompaña en su defensa.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, Eje 2A Sur y Calzada de Tlalpan.

iniciativa ciudadana “Libertad para Morir”

A las 11:00 horas, la iniciativa ciudadana “Libertad para Morir” llevará su recolección de firmas a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Grupos religiosos pueden obstaculizar Ley de muerte digna y sin dolor/Cuartoscuro

El objetivo es reunir apoyos para impulsar la llamada “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que plantea permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables puedan recibir asistencia para una muerte digna.

Plataforma 4:20 (En tres puntos de la capital)

A partir de las 12:00 horas, Plataforma 4:20 realizará actividades simultáneas en el Monumento a la Madre, en Insurgentes y Manuel Villalongín; en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y en Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Habrá recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres para reducir riesgos y daños, así como pláticas sobre derechos humanos y legislación en materia de cannabis.

Alternativas viales: para el Monumento a la Madre, Paseo de la Reforma, Circuito Interior y Eje 1 Poniente; en Narvarte, Avenida Universidad, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur; mientras que para Gran Canal pueden utilizarse Eduardo Molina, Congreso de la Unión y Eje 1 Norte.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical mantendrá mesas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.

sme marcha

La actividad forma parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” y busca reunir firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur Municipio Libre.

Cita Agendada

Sociedad Cooperativa Unión Ecológica de Movilidad Dragón

A las 17:00 horas, integrantes de la Sociedad Cooperativa Unión Ecológica de Movilidad Dragón tienen una cita en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte.

sEMOVI

Los transportistas acudirán para solicitar que les entreguen permisos que aseguran siguen pendientes y que necesitan para poder trabajar y quedar regularizados.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Insurgentes Sur, Monterrey, Viaducto Miguel Alemán y calles paralelas de la Roma.

EVENTOS MASIVOS

A las 21:00 horas el Teatro Metropólitan recibe “Just You and Win 1st Solo Fan Meeting in México”, con un aforo estimado de 3 mil 165 personas.

En el Zócalo continúa desde temprano la filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”. También siguen las actividades de Vacaciones de Verano 2026 en las 16 alcaldías y “México Aquí, el lugar donde todo México converge” en el Monumento a la Madre, donde se contemplan 5 mil asistentes.

En el WTC se realiza Expo Fire & Safety 2026. A las 14:00 horas, el Auditorio Nacional recibe la Convención BMB Booking, Mananment & Brokers, un evento privado.

Finalmente, a las 19:30 horas habrá lucha libre profesional en la Arena México, donde se esperan alrededor de 4 mil aficionados.