Rodada en Monterrey termina con 19 motocicletas remitidas al corralón y un detenido

Un total de 19 motocicletas remitidas al corralón y un hombre detenido por delitos contra la salud fue el saldo de un operativo contra una rodada en Monterrey.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que de manera preventiva y de acuerdo con el Reglamento Homologado de Tránsito implementó el operativo, la noche del jueves.

El saldo fue de 19 motocicletas remitidas al lote oficial de vehículos y un hombre detenido por delitos contra la salud, a disposición del Ministerio Público”, informó la autoridad municipal.

La diligencia fue implementada con el apoyo de cámaras de seguridad del C4 y la División Águila, con el equipo de drones de la corporación. Cortesía

Precisó que con apoyo de oficiales de Tránsito de Monterrey se logró detener al grupo de motociclistas que circulaban a la altura de la avenida Félix U Gómez y Rafael Najera, en la colonia Terminal.

La diligencia fue implementada con el apoyo de cámaras de seguridad del C4 y la División Águila, con el equipo de drones de la corporación.

Los oficiales realizaron la revisión de documentos y las condiciones en las que circulaban los participantes en la rodada.

Las autoridades viales aplicaron la infracción y el retiro de las motos de acuerdo con lo establecido en el artículo 134, fracción VI, del Reglamento Homologado de Tránsito.