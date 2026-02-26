Ernestina Godoy visita instalaciones de la Fiscalía Federal en Coahuila

La coordinación absoluta y la comunicación constante son elementos clave para alcanzar los objetivos trazados en una institución como la Fiscalía General de la República (FGR), así lo señaló su titular, Ernestina Godoy Ramos, durante su visita a la subsede de la Fiscalía Federal en el estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Monclova, donde escuchó propuestas y comentarios de agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales, así como del personal administrativo.

Al recorrer las instalaciones y conversar con el personal de cada área, Godoy Ramos enfatizó que su visita forma parte de las acciones para estrechar los lazos de colaboración y realizó un reconocimiento público a su trabajo, además de que enalteció el orgullo de pertenecer a esta institución de procuración de justicia.

Acompañaron a la titular de la FGR, David Boone de la Garza, Fiscal Especializado de Control Regional (FECOR); Ramón Ernesto Badillo Aguilar, Fiscal Federal en el Estado de Coahuila, y José Luis Zambrano Campos, Coordinador Regional de la Zona Noreste de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), entre otros servidores públicos de la FGR.

Posteriormente, Godoy Ramos encabezó una reunión con autoridades estatales como el Fiscal General de la entidad, Federico Fernández Montañez; el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, además del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, así como mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), con quienes destacó la relevancia de la colaboración institucional.

Esta visita forma parte de las varias que ha hecho Ernestina Godoy tras asumir como titular de la FGR, en las que busca recabar comentarios de los trabajadores en los estados.

