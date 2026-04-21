"Estaban trabajando conjuntamente", dice Sheinbaum sobre agentes de EU en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló desde Palacio Nacional que los agentes de Estados Unidos que murieron en Chihuahua colaboraban conjuntamente con autoridades estatales.

De acuerdo con la información externada por la mandataria en el marco de su conferencia mañanera, mencionó que se tienen los datos para señalar que los dos agentes estadunidenses si trabajaban conjuntamente con elementos de seguridad de Chihuahua.

Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así”, sostuvo.

¿Habrá extrañamiento al gobierno de EU?

Bajo esta premisa, la jefa de Estado mencionó que seguirán las investigaciones del caso y que si se comprueba que el personal estadunidense de seguridad colaboraba en una operación conjunta, si vendría un extrañamiento al gobierno del país del norte.

Sí vendría un extrañamiento a Estados Unidos evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así, y de que cualquier actividad que realicen agencias de Estados Unidos en nuestro territorio tiene que ceñirse a la ley de seguridad nacional”, indicó.

¿Qué dicen las autoridades de Chihuahua?

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país refirió que hasta el momento y pese al llamado que hizo ayer para que el gobierno estatal aclare lo conducente, la gobernadora Maru Campos de extracción panista no ha entablado comunicación con ella.

Con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, cambió su declaración. Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia del gobierno de Estados Unidos eran”, acotó.

En más sobre el tema, Sheinbaum Pardo insistió que el gobierno de Chihuahua debe transparentar toda la información “veraz” con la que cuente sobre la colaboración con estos agentes de Estados Unidos y las tareas que hacían en una zona remota del estado.

¿Se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional?

Sobre si fue o no vulnerada la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, la jefa del Ejecutivo añadió que en la Carta Magna se asienta que la colaboración y presencia de agentes extranjeros debe estar autorizada a nivel federal, por lo que este caso particular sale del ámbito de la coordinación que se tiene hasta ahora entre México y Estados Unidos.

Derivado de lo anterior, remarcó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe hacer toda la investigación correspondiente “para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional” y de paso tendría que pedir explicaciones a la embajada y al estado de Chihuahua.

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fdm