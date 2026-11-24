Por Zavianny Torres Baltazar

Jaqueline Berenice Cruz Ángeles es originaria del estado de Hidalgo y valora profundamente sus raíces. Se considera una mujer perseverante y comprometida con todos los proyectos y planes que emprende. Considera la vida como un constante aprendizaje. Le gusta escuchar a las personas y encontrar soluciones a los problemas que se presentan. En entrevista exclusiva, nos cuenta que en alguna parte leyó o escuchó el aforismo “infancia es destino”. Piensa en cómo nuestras raíces y las experiencias que vivimos van dando forma a nuestra manera de entender el mundo, afirma.

Al mirar mi trayectoria, encuentro una relación entre mi identidad, formación y el sentido que hoy tiene para mí el servicio público.

Y continúa: En el Derecho he encontrado herramientas para comprender los problemas de las personas y contribuir a la protección de sus derechos. Mi formación me ayudó a reconocer la responsabilidad que implica trabajar con situaciones que pueden afectar la libertad, el patrimonio, el trabajo o la tranquilidad de alguien.

Excélsior

Esa responsabilidad ha adquirido un significado muy concreto durante mis más de quince años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. He aprendido que una persona que acude a la justicia necesita ser escuchada, comprender qué está pasando y recibir una respuesta oportuna. Por eso procuro que mi trabajo vaya acompañado de sensibilidad y de atención a las necesidades de los demás.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 2008. Durante más de quince años ha trabajado en gestión judicial, estadística y modernización de procesos, desempeñando funciones operativas y ocupando cargos como subdirectora, directora, coordinadora y secretaria técnica en el entonces Consejo de la Judicatura Federal.

Actualmente colabora en el Órgano de Administración Judicial, una etapa que considera especialmente enriquecedora por la oportunidad de aprender de las personas con quienes trabaja y compartir experiencias, conocimientos y perspectivas. Valora formar parte de esta nueva visión institucional, que reconoce la pluriculturalidad de México y la importancia de escuchar las distintas realidades de quienes acuden a la justicia. Desde su experiencia, entiende la colaboración y el respeto a la diversidad como elementos fundamentales para contribuir a un servicio público más cercano, sensible e incluyente.

La maestra Jaqueline Cruz es licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en Administración Pública y una especialidad en Gestión Pública. Al mismo tiempo, ha complementado su formación en el ámbito del derecho de las tecnologías, lo que le ha permitido participar en proyectos de seguimiento de expedientes, notificaciones, servicios judiciales en línea y transformación digital, así como en la coordinación de ponencias y la creación de órganos jurisdiccionales. El beneficio para la ciudadanía está en facilitar su relación con la justicia: herramientas digitales que permiten consultar información y realizar trámites a distancia, reduciendo traslados, gastos y tiempo.

Excélsior

Un ejemplo concreto es el programa de actuarios y notificaciones en centros penitenciarios federales, que organizó las comunicaciones judiciales y apoyó diligencias por videoconferencia. Para una persona privada de la libertad, recibir una notificación y conocer su expediente es fundamental para ejercer su defensa.

“Mi experiencia me ha permitido relacionar el derecho con la administración pública y la tecnología, formulando propuestas aplicables que se traduzcan en trámites más sencillos, información más clara o atención más oportuna. Significa que las personas tengan posibilidades reales de ejercer sus derechos, independientemente de sus condiciones económicas, lugar de residencia o situación personal, y que encuentren en las instituciones un espacio donde sean escuchadas, comprendidas y atendidas con dignidad.

Un expediente puede contener la preocupación de una familia, la incertidumbre sobre la libertad o la necesidad de proteger el trabajo y el patrimonio. Tener presente la dimensión humana da sentido a lo que hacemos”.

Pienso en quien vive lejos de un juzgado y destina dinero y una jornada laboral a un trámite, o en quien está privado de la libertad y necesita conocer su proceso. Por eso procuro que el trabajo parta del análisis de las necesidades reales y se oriente a resultados concretos: una notificación oportuna, un procedimiento más sencillo o una mejor organización que reduzca obstáculos.

La justicia social exige sensibilidad frente a las desigualdades, respeto a la imparcialidad y atención a la incertidumbre de las personas. Me gustaría que mi trayectoria se reconociera por haber contribuido, junto con los equipos, a acercar la justicia a las personas.

Cruz Ángeles ha participado en el diseño e implementación de proyectos institucionales de transformación digital, identificando necesidades de la operación judicial y trabajando con áreas técnicas para convertirlas en soluciones que faciliten el trabajo del personal y mejoren la atención ciudadana.

Entre ellos destacan el programa de unidades de actuarios y el Sistema de Notificaciones en CEFERESOS, que agilizó las comunicaciones con personas privadas de la libertad mediante personal en los centros y herramientas tecnológicas, incluyendo videoconferencias; la mejora de notificaciones en tribunales laborales federales, que permite la trazabilidad y consulta de evidencias de las diligencias; y el Programa Heurística de Inteligencia Artificial (PHIA), orientado a apoyar el análisis preliminar de demandas mediante resúmenes e identificación de información relevante (aunque no se implementó de forma definitiva).

Estas experiencias confirman que una transformación útil requiere escuchar a quienes realizan el trabajo y construir las propuestas con ellos. El valor está en mejorar el servicio: una notificación documentada, una tarea agilizada o una resolución más clara pueden marcar la diferencia para quien espera justicia.

La importancia del lenguaje accesible y las TIC

Impartir justicia consiste en escuchar a quienes tienen un conflicto, revisar hechos y pruebas, y resolver conforme a la ley, con imparcialidad y respeto a los derechos.

Para que una persona participe, necesita entender qué ocurre: qué resolvió el juzgado, por qué y qué puede hacer después. El lenguaje claro es parte de una atención adecuada. Por ejemplo, al solicitar información faltante, debe explicarse qué documento se requiere, para qué y cuál es el plazo.

En mi ámbito, este enfoque se aplica al elaborar comunicaciones, orientar sobre sistemas y presentar propuestas comprensibles, considerando también la necesidad de intérprete, formatos accesibles o apoyo digital. Quien comprende su asunto tiene mejores condiciones para tomar decisiones y ejercer sus derechos.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido parte cotidiana de mi trabajo y de los proyectos que he coordinado. He trabajado con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), herramientas de gestión y servicios judiciales en línea, notificaciones electrónicas, videoconferencias y el sistema de notificaciones en CEFERESOS.

También fui agente certificador de la FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), participando en la emisión, renovación y revocación de certificados. En gestión y coordinación, las herramientas digitales me han servido para organizar información, elaborar reportes, analizar cargas de trabajo y dar seguimiento a asuntos.

Una enseñanza clave es que la calidad del registro importa: un dato incompleto dificulta el seguimiento. Por eso es necesario acompañar el uso de los sistemas con capacitación, procedimientos claros y revisión. Implementar las TIC implica escuchar a quienes las utilizan y procurar que faciliten su trabajo, contribuyendo a una atención más oportuna.

El PHIA y la inteligencia artificial

PHIA es el Programa Heurística de Inteligencia Artificial, concebido para apoyar el análisis preliminar de demandas y escritos mediante resúmenes e identificación de información relevante, con el fin de facilitar la revisión inicial y reducir el tiempo en tareas de procesamiento.

Mi participación consistió en coordinar desde la perspectiva de la gestión judicial, identificar necesidades de los órganos jurisdiccionales y colaborar con áreas técnicas. Trabajé de la mano con juezas, jueces, magistradas y magistrados de distintos circuitos, incorporando sus observaciones y las particularidades de cada materia. También se elaboraron propuestas de resoluciones simplificadas.

El proyecto tuvo una fase piloto, pero no se implementó de manera definitiva. Fortaleció mi convicción de que la revisión humana es indispensable, así como la protección de datos personales y la responsabilidad de quienes utilizan estas herramientas. La inteligencia artificial puede apoyar cuando se usa con objetivos claros y supervisión adecuada, siempre bajo la responsabilidad de las personas juzgadoras.

Unidades de actuarios en CEFERESOS / ENDAs

Para concluir la entrevista, la funcionaria del Poder Judicial, que en todo momento se conduce con actitud gentil y accesible, nos narra la ejecución de un proyecto que, por sí mismo, lleva a cabo ese humanismo mexicano del que se nos habla en las mañaneras del pueblo y que el Ejecutivo federal difunde en los foros nacionales e internacionales. Se implementaron para agilizar las notificaciones y diligencias judiciales con personas privadas de la libertad, reduciendo retrasos derivados de la coordinación entre oficinas.

La maestra Jaqueline Cruz participó en el desarrollo e implementación del programa piloto de la Unidad de Actuarios en CEFERESOS y del Sistema de Notificaciones (SINC), conectado al SISE. El piloto contempló cinco centros federales. Combinó personal judicial dentro de los centros con herramientas tecnológicas y apoyo de videoconferencias. Colaboró de forma coordinada con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y con personas juzgadoras; realizó visitas a los centros para conocer sus condiciones y adaptar las propuestas.

Los ENDAs (Equipos de Notificación, Diligencias y Audiencias por Videoconferencia) representan la evolución de ese modelo. Facilitan una comunicación más directa, organizan mejor el trabajo y permiten dar seguimiento a las solicitudes.

El beneficio principal es que las personas privadas de la libertad conozcan las resoluciones a tiempo y puedan ejercer su defensa.

La continuidad institucional ha permitido extender el modelo a más centros. Para mí, el valor más importante es su dimensión humana: organizar personal y tecnología para atender una necesidad concreta de acceso a la justicia, concluyó.