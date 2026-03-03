Confirman muerte de Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM desaparecida

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó que el cuerpo localizado durante diligencias de búsqueda corresponde a la joven Kimberly Joselín, luego de la realización de estudios hechos por la Coordinación General de Servicios Periciales.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la identificación fue notificada previamente a la familia de la víctima antes de cualquier pronunciamiento público.

En un video publicado en redes sociales, el fiscal afirmó las investigaciones se han conducido con apego al debido proceso y bajo protocolos de atención a víctimas.

Quiero ser muy claro: Desde que familiares se presentaron ante el Ministerio Público para denunciar la ausencia de Kimberly, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas actuó en el ámbito de sus responsabilidades con apego a los protocolos correspondientes y con acciones para su localización”, enfatizó.

El funcionario señaló que la desaparición de la joven generó preocupación social y movilizaciones dentro de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y en distintos sectores de la entidad.

Durante un mensaje institucional, el fiscal expresó que la exigencia de justicia por parte de familiares, estudiantes y ciudadanos forma parte de la demanda social frente a los delitos cometidos contra mujeres.

Los hechos que han generado profunda preocupación en torno a la desaparición de Kimberly Joselín nos duelen a todas y todos. Reconozco y comprendo la indignación, el dolor de la familia y la exigencia legítima de justicia expresada en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en toda la entidad”, expresó.

Detienen a una persona ligada al caso

La Fiscalía estatal informó que, derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y con apoyo de instituciones de seguridad, se logró identificar a un probable responsable.

De acuerdo con la FGE, dicha persona se encuentra actualmente en prisión preventiva mientras un juez determina su situación jurídica.

Hoy tenemos un probable responsable de un hecho delictivo en agravio de Kimberly, el cual actualmente se encuentra en prisión preventiva en espera de que un juez determine su situación jurídica”, comentó.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar todas las responsabilidades.

Blumenkron Escobar instruyó a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas a continuar las indagatorias con perspectiva de género y con el objetivo de esclarecer completamente el caso.

El titular de la FGE reiteró que la institución mantiene el compromiso de investigar los delitos cometidos contra mujeres y evitar que estos queden sin sanción.

Tenemos un firme compromiso de que los delitos contra mujeres tengan justicia y no queden impunes. En esta institución no permitiremos que se criminalice a ninguna víctima. Kimberly tendrá justicia. No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”, puntualizó.

La desaparición de Kimberly Joselín

Kimberly Joselín fue reportada como desaparecida luego de que el pasado 20 de febrero presuntamente saliera de su hogar rumbo a la UAEM, lugar a donde llegó e incluso tuvo contacto con sus familiares, pero después se cortó la comunicación y desapareció.

Un día después, sus padres interpusieron la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía General del Estado, por lo que se inició un operativo de búsqueda en inmediaciones de la universidad, sin que se tuvieran indicios hasta ayer, cuando fue encontrado un cuerpo en la colonia Nueva Jerusalén, que resultó ser Kimberly Joselín.

Durante las investigaciones del caso fue detenido Jared Alejandro ‘N’ el pasado 28 de febrero, quien estaría ligado a la desaparición de la joven.

