Entregan cuerpo de Claudia Tacoronte a su padre; hoy inicia audiencia del presunto feminicida

El padre de Claudia Tacoronte y el cónsul español Marco Rodríguez, llegaron a Morelos desde las 8 de la mañana y sostuvieron una reunión primero con la gobernadora Margarita González en Casa de Gobierno de Morelos y a las 9:30 horas aproximadamente, llegaron a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos.

"Bueno, les puedo explicar lo que hicimos en la Fiscalía. Fue la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín. Estuvo presente el cónsul de España en México, autoridades también de la Universidad de Granada, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, José Luis Rodríguez, el secretario de Gobierno del Estado, el maestro Edgar Maldonado, el abogado del señor Valentín. Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya pueda llevarse el cuerpo de Claudia. Así fue la diligencia", informó el fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

Luego de realizar el reconocimiento de los restos mortales de la joven estudiante, el padre tiene el propósito de ir a dejar una ofrenda floral en el sitio en el que fue asesinada la joven estudiante, en la Casa de la Cultura de Cuautla.

"La persona está a disposición del juez, hoy a las 4 es la audiencia inicial. Ustedes saben, la de formulación de imputación por parte de la Fiscalía y es lo que vamos a esperar el día de hoy. ¿Y los exámenes toxicológicos...? En un vuelo privado, particular... Bueno, todavía no... Sí, debe ser un vuelo privado, pero eso ya corresponde tanto a la familia como al consulado y a las autoridades del gobierno de México", añadió el fiscal.

Desde la noche de este jueves Francisco Javier "N" alias "El Trompas" se encuentra detenido en la prisión de Cuautla en espera de que se determine cuál será su situación jurídica tras su detención.