Entre calor extremo y deterioro opera sala judicial para menores en Veracruz

La Sala de Proceso de Garantías del sistema de justicia para menores, ubicada en Palma Sola, a unos kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, opera en condiciones que rayan en lo inhumano, denunciaron abogados que acuden a las audiencias en este sitio.

Señalan que el inmueble presenta un deterioro visible, carece de aire acondicionado y apenas cuenta con ventilación mínima, justo en medio de una ola de calor que mantiene temperaturas de 42 grados —la máxima del miércoles— en la región.

En dicho espacio se celebran audiencias de hasta tres horas, donde adolescentes en conflicto con la ley, defensores públicos, personal administrativo, asesores jurídicos y familiares permanecen bajo un ambiente sofocante que varios describen como “insoportable”. La falta de climatización no solo vulnera la dignidad de quienes participan en los procesos, sino que también compromete la concentración, la salud y la validez misma de las actuaciones judiciales.

Los litigantes señalan que la situación se agrava porque el sistema de justicia para adolescentes es, por ley, un modelo especializado que debe garantizar condiciones adecuadas, trato diferenciado y espacios seguros. Sin embargo, en Palma Sola la realidad es la contraria: un edificio deteriorado, sin mantenimiento, sin clima y sin condiciones mínimas para sostener audiencias prolongadas, justo cuando Veracruz enfrenta sensaciones térmicas extremas en esta nueva oleada de calor.

Y advierten que esta omisión oficial no es menor. La falta de infraestructura adecuada puede derivar en afectaciones a la salud —golpes de calor, deshidratación y mareos— y compromete el derecho a un proceso justo, lo cual consideran una negligencia sostenida.