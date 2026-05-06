Analizan cambiar fecha de elección judicial programada para 2027

El senador Ignacio Mier Velazco informó que se analiza la posibilidad de llevar a cabo un Periodo Extraordinario de Sesiones para cambiar la fecha de la Elección Judicial, programada para el domingo 6 de junio de 2027, misma fecha que se elegirán gobernadores, diputados y alcaldes en todo el país.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena agregó que “se deben contemplar varios elementos, porque no se trata solamente de la fecha”.

Dijo que es un asunto que ha sido comentado por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TSJF), así como por senadores y diputados, para que se pueda posponer la fecha de la elección del Poder Judicial, la cual está establecida en la Constitución.

Apuntó que se deben analizar varios elementos, pues no se trata solamente de la fecha, sino que es necesario contemplar la capacidad de organización, la logística que tiene que desarrollar el Instituto Nacional Electoral y, sobre todo, los costos del proceso.

“Todas esas variables se están analizando”, por lo que de ser así el Periodo Extraordinario tendría que ser antes de los 90 días que marca la ley respecto al inicio del Año Electoral, que será a mediados de septiembre, por lo que el cambio de fecha tendría que ser antes del 8 de junio.

Nuestro horizonte, apuntó, es un posible Periodo Extraordinario, pero no hay que olvidar que el Consejo General del INE dará inicio a los procesos electorales en la segunda o tercera semana de septiembre, subrayó.

Respecto de la acusación de un Fiscal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador expresó que desde el gobierno de México y los integrantes del Senado mexicano se pide que se presenten pruebas.

Ignacio Mier refirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que no venían pruebas consistentes en el documento enviado desde Estados Unidos, por lo que pidió el auxilio de la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, en el caso de Chihuahua, apuntó, hay que “se violó la Constitución, se atentó contra la Ley Nacional de Seguridad, se estableció algo que está señalado puntualmente en el Código Penal, en el 123. Esto porque se violenta la soberanía, se permite la participación de agentes extranjeros en tareas que le corresponden exclusivamente a la nación, al Poder Ejecutivo Federal”.

jcp