Entre 6 y 7 de diciembre, nuevo presidente del INE; se prevé que sea mujer: Monreal

El pleno de San Lázaro votará entre el 6 y el 7 de diciembre la designación de quien ocupará la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de concluir el periodo para el que fue electa la exconsejera, Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo el lunes, señalada de presuntos actos de corrupción.

El nombramiento se logrará siempre y cuando se cumplan los plazos previstos y el procedimiento avance sin contratiempos, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Si no ocurre nada en el trayecto del tiempo y si el proceso no se obstaculiza, estaríamos hablando que entre el 6 y el 7 de diciembre tendríamos nuevo presidente”, señaló el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Precisó que, se prevé que la suplente de Taddei Zavala sea mujer.

Hasta ahora sí hemos acordado que debe ser mujer, pero esta es una situación extraordinaria, vamos a ver. Pero en principio yo me inclino porque sea mujer”, señaló.

Ello, al detallar que el proyecto de convocatoria para elegir a la nueva persona titular del organismo electoral ya fue distribuido entre los grupos parlamentarios, con el propósito de que formulen observaciones antes de presentarlo al pleno para su consideración, el próximo miércoles 4 de noviembre.

La ruta contempla la integración de un Comité Técnico de Evaluación, instancia que tendrá a su cargo revisar los perfiles de quienes aspiren a encabezar el órgano electoral, desde sus antecedentes académicos y experiencia profesional hasta sus conocimientos en materia electoral.

El comité estará integrado por cinco personas: dos propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de su autonomía, y tres designadas por la Jucopo de la Cámara de Diputados, precisó Monreal.

Los cinco forman parte del comité técnico, que es el que se encarga de recibir currículum, propuestas, valores académicos, trabajos sobre el tema y ellos son los que examinan y entrevistan individualmente a los aspirantes”, explicó el legislador.

La convocatoria establecerá las fechas de registro, los requisitos que deberán cumplir los interesados y las distintas etapas de selección, incluidas la revisión documental, las evaluaciones y las entrevistas individuales.

En otro tema, el también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación será discutido y aprobado en la comisión correspondiente entre el 6 y el 8 de noviembre.

Este viernes estamos calculando que vamos a emitir el dictamen, a circular el dictamen del Presupuesto, Proyecto de Presupuesto el viernes, para darle los cinco días y aprobarlo el 7”, en Comisiones, dijo.

Posteriormente, del 9 al 11 de noviembre, el proyecto presupuestal será sometido a consideración del pleno de San Lázaro para su discusión y votación.

Diálogo en San Lázaro para elegir nueva presidencia del INE

Por Manuel Rodríguez

El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó a la Cámara de Diputados el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del Consejo General del organismo, mientras se define el proceso para elegir a la persona que ocupará la titularidad de manera definitiva.

A través de un oficio fechado el 27 de octubre de 2026, Roberto Carlos Félix López, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, remitió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, una copia certificada del acuerdo INE/CG656/2026, mediante el cual se aprobó la designación.

El documento señala que el nombramiento fue avalado por el Consejo General del INE durante una sesión extraordinaria urgente celebrada este martes, con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), informó que la Cámara recibió la notificación y que iniciará el diálogo con las distintas fuerzas políticas para acordar la convocatoria y el procedimiento de elección de la nueva presidencia del organismo electoral.

A través de sus redes sociales, Monreal señaló que el proceso se desarrollará conforme a lo establecido en la Constitución.

La designación provisional permitirá dar continuidad a los trabajos del Consejo General del INE mientras se concreta el procedimiento para elegir a quien encabezará de manera definitiva la autoridad electoral.