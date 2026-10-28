Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara autogobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó en lo general el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con el que concedió la protección a la Universidad Autónoma de Nayarit en los procesos de elección de autoridades.

En el proyecto del amparo en revisión 267/2026 se revisó si diversas disposiciones de su Ley Orgánica vulneran su autonomía, por permitir que autoridades externas intervengan en la integración de órganos universitarios y en la elección de su Rector.

Consideró que las disposiciones impugnadas exceden los límites que corresponden al legislador, al establecer la creación, integración y facultades del Consejo de Educación Media Superior, cuestiones que deben definirse conforme a la organización interna de la propia universidad.

La ministra ponente planteó que la autonomía universitaria es una garantía constitucional vinculada directamente con el derecho a la educación.

"Pues permite que las universidades públicas cumplan sus funciones de enseñanza, investigación y difusión de la cultura con independencia en sus decisiones internas.

“Esta autonomía comprende, entre otros aspectos, la facultad de establecer su propia forma de gobierno, definir las atribuciones de sus órganos y determinar los procedimientos para elegir a sus autoridades”, destacó la ministra ponente.

En el proyecto se cuestionó que una persona ajena a la universidad nayarita y designada por el Congreso, a propuesta del gobernador, forme parte y presida el Colegio de Elección Universitario, encargado de conducir el proceso de elección de la rectoría.

Se resolvió conceder el amparo a la Universidad Autónoma de Nayarit, para que las disposiciones impugnadas no se apliquen en ningún momento, con el objetivo de preservar su autonomía.