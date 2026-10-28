Familiares exigen justicia en Tlaxcala por la muerte de Carlos Abdiel y Carlos Manuel

A un año y cinco meses del choque que cobró la vida de Carlos Abdiel y Carlos Manuel, familiares y amigos de los jóvenes se concentraron en la carretera Ocotlán para protestar pacíficamente contra la impunidad y exigir la revisión de la sentencia que dejó en libertad a la presunta responsable, una funcionaria del C5i estatal.

El incidente ocurrió el 19 de mayo de 2025, cuando la servidora pública identificada como Karla Isabel N. omitió una señal de alto e impactó de forma directa la motoneta en la que se transportaban ambos jóvenes, causándoles la muerte de manera instantánea.Denuncian Reclasificación del Delito y "Atole con el Dedo" de las Autoridades

Las madres de las víctimas denunciaron que el proceso penal se encuentra paralizado debido a que una jueza federal reclasificó el delito de homicidio doloso a culposo, lo que otorgó la libertad a la exfuncionaria del gobierno de Tlaxcala.

"Para nosotros es el día de los accidentados y aquí fue donde Karla Isabel N. les arrebató la vida a nuestros hijos. A casi año y medio estamos alzando la voz porque no hay justicia; nos dieron atole con el dedo tras tantos errores cometidos por la Fiscalía y la Procuraduría al reclasificar el delito", expresó Haydée Lira, madre de Carlos Abdiel.

Por su parte, Ludvelia Cuatlahtoa, madre de Carlos Manuel, explicó que desde enero de este año interpusieron un recurso de revisión para que un magistrado evalúe la reclasificación de la imputación, sin que hasta la fecha exista una resolución definitiva.

"El caso está detenido porque hay dos vinculaciones: la de culpa y la de dolo. Lo malo es que el magistrado no ha resuelto desde enero que metimos el recurso. Para nosotros como madres el duelo no pasa, no se sobrevive, se malvive", aseveró Cuatlahtoa durante la jornada.

La protesta se desarrolló sin bloqueos viales; los asistentes colocaron arreglos florales, encendieron velas en la cinta asfáltica y reprodujeron música para recordar a los dos jóvenes.