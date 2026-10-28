Desaparecen tres hermanos en Matamoros, Tamaulipas

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas inició un operativo para localizar a tres hermanos reportados como desaparecidos en Matamoros, entre ellos un adolescente de 16 años.

Sus familiares pidieron el apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

Los jóvenes fueron identificados como Francisco Javier, Ángel Sinaí y Amauri González Villanueva, de 20, 18 y 16 años, respectivamente.

Las fichas de búsqueda fueron difundidas la tarde del miércoles.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, los tres fueron vistos por última vez el pasado 8 de octubre en la colonia Palmares, ubicada al poniente de la ciudad fronteriza.

Ese día, uno de los hermanos salió de su domicilio durante la mañana, mientras que los otros dos se despidieron por la tarde.

Desde entonces, sus familiares perdieron contacto con ellos y desconocen dónde se encuentran.

Ante la falta de información sobre su paradero, Susana Villanueva, madre de los jóvenes, se manifestó el martes para solicitar la intervención de las autoridades municipales y pedir ayuda para encontrarlos.

“Ayúdeme, estoy bien desesperada. Yo también tenía familia, hijos. Escúcheme, por favor”, expresó durante su mensaje, en el que manifestó la angustia que enfrenta por la desaparición de sus hijos.

Por su parte, Guadalupe Sánchez Torres, abuela de los jóvenes, advirtió que la familia continuará movilizándose hasta obtener respuestas y lograr que los tres hermanos regresen a casa.

“Tenemos miedo, pero vamos a movernos hasta que nos los regresen. Ellos son buenos. Vamos a traer más gente hasta que no veamos a la presidenta”, señaló, al insistir en la necesidad de que las autoridades atiendan su exigencia.

Mientras continúa la búsqueda, la familia mantiene el llamado a las autoridades y a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a localizar a los tres hermanos.