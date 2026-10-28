Cafetaleros de Veracruz alertan por importaciones baratas

Productores de café advirtieron que la cosecha 2026-2027 arranca bajo presión por el aumento de las importaciones robusta barato y sin que estén funcionando los mecanismos previstos en la nueva ley para transparentar los precios que reciben en el campo.

Además, los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Precio del Café de Veracruz señalaron que, aunque existe la expectativa de un repunte de las cotizaciones internacionales, ese beneficio podría no llegar en la misma proporción a los productores.

Fernando Celis Callejas, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, afirmó que en septiembre las exportaciones de café de Brasil hacia México alcanzaron alrededor de 170 mil quintales, casi 80 por ciento más respecto al periodo con el que hicieron la comparación.

Explicó que buena parte corresponde a robusta, cuyo precio es considerablemente menor al del arábigo lavado mexicano, lo que permite a las compañías adquirir materia prima barata y, según los productores, presionar a la baja las compras nacionales.

Ante ello, las organizaciones propusieron establecer una cuota de importación para el café destinado al consumo interno.

Plantearon, como referencia, limitar el producto extranjero al 30 por ciento del mercado y reservar 70 por ciento para café mexicano.

El segundo foco de preocupación es el retraso en la aplicación de la nueva legislación cafetalera.

Los productores señalaron que ya deberían estar funcionando la comisión nacional y el Comité de Comercialización y Precios, encargados de generar información sobre precios de exportación, costos y referencias para las compras en campo.

“¿Por qué está retrasando SADER la aplicación de la ley?”, cuestionaron, al señalar que la cosecha ya comenzó sin esas herramientas.

Advirtieron que la falta de estos mecanismos deja nuevamente a los productores frente a las empresas compradoras sin información oficial suficiente para transparentar la formación de precios.