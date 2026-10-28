Balean a chofer de combi; vuelca su unidad con todo y pasajeros

Un ataque armado contra una unidad del transporte público de la Ruta 9 con derrotero Trinchera-Paraíso, dejó al conductor lesionado y provocó que la combi volcara sobre el libramiento Oriente de Cuautla, luego de que el conductor perdiera el control tras recibir varios impactos de bala.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades y con base en testimonios, la unidad circulaba por dicha vialidad cuando fue interceptada por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes dispararon directamente contra el conductor. Tras la agresión, el chofer perdió el control del vehículo e impactó contra un automóvil Mazda color vino y posteriormente se volcó.

Las autoridades informaron que en la unidad de transporte viajaban dos jóvenes pasajeros, quienes fueron reportados con estado de salud estable y sin lesiones. En tanto, el conductor resultó herido y recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar.

La Ruta 9 paró labores durante más de 8 días, desde el 13 y hasta el 21 de octubre, ya que luego del operativo en Totolapan fueron amenazados por grupos criminales contrarios y varias rutas fueron quemadas, además un checador fue asesinado, tras la reanudación de sus actividades no se había presentado incidente alguno hasta este miércoles.

Violencia paraliza transporte y escuelas en Cuautla

La espiral de violencia que irrumpió con fuerza en Totolapan se extendió hasta el municipio de Cuautla, Morelos, sumiendo a la población en un ambiente de zozobra, parálisis del transporte público y suspensión generalizada de clases en los centros educativos.

Días atrás se dio a conocer que células delictivas perpetraron ataques directos contra el gremio transportista, incendiando al menos cuatro unidades de las rutas 13 y 14, las cuales conectan la cabecera municipal de Cuautla con Totolapan. La embestida criminal detonó el cese de operaciones de decenas de concesionarios por falta de garantías de seguridad.

Como consecuencia del temor generalizado, este miércoles las escuelas de diversos niveles educativos amanecieron cerradas y las calles lucieron semi desiertas. Pese al despliegue de operativos de refuerzo por parte de corporaciones de seguridad pública desde la madrugada, la frecuencia de unidades de pasajero fue mínima, complicando la movilidad de miles de trabajadores.

El sentir de indefensión predomina entre las y los habitantes de Cuautla, quienes expresan su angustia ante una crisis de seguridad que impacta directamente en su vida cotidiana:

Estamos perdiendo trabajos, escuela, educación, se está perdiendo todo poco a poco aquí en Cuautla. Tengo miedo porque sé que si hablo algo me puede suceder, pero estamos realmente preocupados de salir a trabajar y perder la vida de manera indirecta por estas guerras", relató un ciudadano de forma anónima.

La escalada de tensión se enmarca en las recientes acciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, institución que confirmó haber solicitado al menos 10 órdenes de aprehensión en contra de mandos criminales que operan en la región de Totolapan. A dichos líderes se les atribuye la privación ilegal de la libertad de personal ministerial, a quienes utilizaron como rehenes para forzar la liberación de un objetivo prioritario identificado como "El Güero del Gym”.