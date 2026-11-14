Exigen castigo máximo para acusado del feminicidio de Danna Itzel

Amigos y personas cercanas a Danna Itzel, joven estudiante y modelo que fue víctima de su expareja, exigieron que el feminicidio de la joven de 23 años no quede impune y que, de acreditarse la responsabilidad del acusado, se aplique la pena máxima prevista por la ley.

Danna fue localizada sin vida el pasado 7 de noviembre en un inmueble de la colonia Rafael Lucio, en Xalapa, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó posteriormente la detención de Kevin Alberto “N”, a quien investiga por su posible participación en el feminicidio.

Durante una concentración para exigir justicia, amigos de la joven advirtieron que no permitirán que el caso desaparezca de la agenda pública conforme transcurran los días.

Aquí vamos a estar hasta que se haga justicia”, sostuvo uno de los amigos de Danna, al asegurar que mantendrán la exigencia ante las autoridades.

La demanda fue más allá, los manifestantes exigieron que la justicia se aplique sin considerar la condición económica o social de las víctimas.

La ley es la ley y se tiene que aplicar por igual para todos y eso es lo que estamos exigiendo. ¿Por qué el acceso a la justicia pueda ser más fácil para quienes se encuentran en una posición económica acomodada”, cuestionó uno de los participantes.

También reclamaron que las autoridades responsables de la investigación mantengan la atención sobre el expediente y lleven el procedimiento hasta sus últimas consecuencias.

Foto: Lourdes López | Excélsior

El castigo que se le debe aplicar al responsable debe ser la pena máxima que por ley se le debe imputar, eso es lo que queremos, no queremos más, solamente eso”, expresó.

La movilización por Danna comenzó después de que su muerte generara indignación entre familiares, amigos, compañeros y personas vinculadas al modelaje.

Danna era originaria de Cuichapa, municipio cañero de la región central de la entidad veracruzana, llegó a la capital veracruzana con deseos de superación no solo por ella, sino por una pequeña –su hija—quien quedó huérfana.

“Ahorita nos toca pelear y luchar por Dana”, afirmó, antes de extender el reclamo a las familias que enfrentan casos similares en Veracruz y otras entidades del país.

Sobre la posibilidad de que Danna hubiera denunciado previamente hechos de violencia, el mismo amigo evitó hacer afirmaciones que no pudiera acreditar.

Lamentablemente yo no tengo ese dato para decirte exactamente si lo había hecho o no”.

Otros allegados declararon públicamente que Danna se encontraba en un proceso para salir de un círculo de violencia.

Foto: Lourdes López | Excélsior

La Fiscalía informó inicialmente que Kevin Alberto “N”, detenido horas después del hallazgo sin vida de Danna, había sido detenido en flagrancia por hechos que podrían constituir delitos contra la salud y que, paralelamente, se realizaban diligencias para determinar su posible responsabilidad en la muerte de Danna.

Por eso, para los amigos de la joven víctima, la detención no pone fin a la exigencia.

No es algo que vamos a olvidar, no es algo que ahorita por ser el furor estamos aquí presentes y ya tal vez después de unos cuantos días se nos haya olvidado”, advirtieron.

Y cerraron con una consigna que pretenden mantener mientras avanza el procedimiento: “Hoy nos toca pelear por Danna y aquí vamos a seguir peleando por ella. Justicia para Danna”.