Oaxaca estima captar 350 millones de pesos durante fin de semana largo

Durante el fin de semana largo, con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en los tres principales destinos turísticos de Oaxaca se estima una derrama económica de 353 millones de pesos, así lo proyectó la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca).

A través de un comunicado proyecta que para la Ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido se prevé una ocupación hotelera promedio de 80 por ciento, así como la llegada de 72 mil 816 visitantes nacionales.

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En la Ciudad de Oaxaca prevé una ocupación hotelera de 77.10 por ciento y una derrama económica de 138 millones de pesos; Bahías de Huatulco, 87.02 por ciento de ocupación y 159 millones de pesos; mientras que Puerto Escondido estima alcanzar 71.15 por ciento de ocupación y 56 millones de pesos de derrama económica.

Según la dependencia, estas proyecciones reflejan la expectativa de actividad turística para este periodo vacacional, en el que Oaxaca ofrece a visitantes nacionales e internacionales una amplia variedad de atractivos naturales, culturales y gastronómicos.