Pobladores de Las Higueras denuncian cierre de acceso a playa en Veracruz 

Habitantes de la comunidad de Las Higueras, en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, denunciaron el presunto cierre irregular de un acceso a la playa mediante la instalación de cercos en un área que señalan como zona federal, situación que ha provocado inconformidad ante la restricción del paso de pobladores y visitantes.

La denuncia adquiere relevancia porque la legislación federal prohíbe expresamente obstaculizar el acceso a las playas. La Ley General de Bienes Nacionales establece en su Artículo 8 que el acceso a las playas marítimas y a la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua “no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado”, salvo los casos previstos reglamentariamente.

El artículo 127 dispone además que, cuando no existan vías públicas o accesos desde éstas, los propietarios de terrenos colindantes deben permitir el libre acceso a la Zona Federal Marítimo Terrestre y a las playas mediante los accesos convenidos con la autoridad ambiental federal.

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La misma legislación contempla sanciones para quienes impidan o condicionen esos accesos. El artículo 154 establece multas de entre tres mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que va de 352 mil a un millón 400 mil pesos, para propietarios de predios colindantes o titulares de concesiones, permisos o autorizaciones que obstaculicen el acceso; en determinados casos de reincidencia también prevé la revocación de la concesión, autorización o permiso.

Además, el conflicto en Las Higueras tiene además una vertiente ambiental, ya que los pobladores han señalado que existiría un cerco electrificado que habría ocasionado la muerte de tortugas marinas al entrar en contacto con la estructura.

Hasta ahora, la información disponible presenta este hecho como una denuncia de los habitantes, por lo que tendría que ser verificado por las autoridades ambientales.

El señalamiento ocurre en una región particularmente relevante para la protección de tortugas marinas. En el mismo municipio de Vega de Alatorre se encuentra parte del Santuario Playa Lechuguillas, declarado Área Natural Protegida federal mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2024.

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El santuario se localiza en Vega de Alatorre y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y comprende 147 hectáreas, 14 áreas y 33.49 centiáreas.

Los habitantes han solicitado la intervención de las autoridades para determinar la legalidad del cercado, verificar si se está impidiendo efectivamente el acceso a una zona federal e investigar las posibles afectaciones a la fauna silvestre.