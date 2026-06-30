Capturan al “Tondiro” del CJNG, implicado en la emboscada a la Guardia Civil en Michoacán

Las autoridades de Michoacán informaron sobre la captura de César Augusto "N", alias "Tondiro", presunto participante en la emboscada perpetrada contra elementos de la Guardia Civil el pasado 10 de junio en el municipio de Nahuatzen.

Las pesquisas aportaron "información estratégica que permitió localizar al detenido en el municipio de Ocotlán, Jalisco, donde permanecía oculto", informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Las investigaciones desarrolladas de manera conjunta permitieron establecer la probable participación de un grupo delictivo con origen en el estado de Jalisco en dicha agresión, por lo que se implementaron diversas acciones de inteligencia y seguimiento para ubicar a sus presuntos integrantes", señaló la dependencia en un comunicado

Asimismo, la FGE indicó que el análisis de información permitió establecer que el ahora detenido se encontraba en la zona de la agresión aproximadamente dos horas antes de que ocurrieran los hechos, para posteriormente trasladarse al estado de Jalisco.

Las pesquisas aportaron "información estratégica que permitió localizar al detenido en el municipio de Ocotlán. Especial

Captura derivó de trabajos de inteligencia

La detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación encabezadas por la FGE, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al momento de su captura, "Tondiro" presentaba una herida de bala en una pierna. De acuerdo con las investigaciones, la lesión habría sido ocasionada durante la propia emboscada contra los elementos de la Guardia Civil.

Así ocurrió la emboscada en Nahuatzen

La agresión contra agentes de la Guardia Civil ocurrió en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, y dejó un saldo de cinco elementos de seguridad muertos y cinco más lesionados, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo por tierra y aire. Alrededor de las 18:15 horas, la SSP informó los primeros resultados del despliegue: elementos de la Guardia Civil y del Ejército localizaron dos camionetas —una roja y otra gris—, además de armamento y municiones.

De acuerdo con reportes periodísticos y versiones de autoridades de seguridad, la agresión habría sido perpetrada por integrantes del CJNG.

El entonces titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que el ataque ocurrió en una zona ubicada entre los límites de Zamora y Jacona, donde existe una disputa entre el Cártel de Los Reyes, su célula "La Venada", el CJNG y los Caballeros Templarios.

En un mensaje difundido en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública estatal lamentó los hechos:

"Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada".