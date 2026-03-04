Enfrentamiento deja 5 delincuentes abatidos en Rayones, Nuevo León

Un enfrentamiento armado entre elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León y presuntos integrantes del crimen organizado dejó un saldo preliminar de cinco civiles abatidos en el municipio de Rayones, durante las primeras horas de este miércoles 4 de marzo.

Los hechos se registraron en la zona Centro del municipio, generando alarma entre la población, que reportó detonaciones de arma de fuego a través de redes sociales.

De acuerdo con información oficial de Fuerza Civil, el enfrentamiento ocurrió tras la activación del Operativo Muralla, una estrategia de seguridad estatal diseñada para contener el ingreso de grupos delictivos a Nuevo León.

Durante el despliegue táctico, los elementos estatales detectaron a varios civiles armados. Según el reporte preliminar, los sospechosos abrieron fuego contra los oficiales, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación policial.

Como resultado del intercambio, cinco presuntos delincuentes fueron abatidos.

Armas aseguradas y peritajes en proceso

Tras controlar la situación, Fuerza Civil aseguró: Cinco armas largas presuntamente utilizadas por los agresores.

La zona fue acordonada para preservar la escena. Se espera que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribe al sitio para realizar los peritajes correspondientes, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre elementos policiales lesionados.

El Operativo Muralla es una estrategia de seguridad de alto impacto implementada por el Gobierno de Nuevo León y ejecutada principalmente por Fuerza Civil en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Su objetivo central es “blindar” el estado ante posibles incursiones de grupos armados provenientes de entidades vecinas, particularmente desde Tamaulipas.

Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León. Facebook

El operativo contempla...

Despliegues estratégicos en carreteras clave como las vías hacia Reynosa, Nuevo Laredo, Saltillo y la Carretera Nacional.

Participación de la División Aérea de Fuerza Civil.

Patrullajes tácticos de la División Caminos para reacción inmediata.

Se trata de un esquema preventivo y reactivo enfocado en intercepción, contención territorial y reducción de movilidad de células delictivas.

Antecedente reciente en Agualeguas

En días recientes, el Operativo Muralla fue ejecutado en el municipio de Agualeguas, donde se registró otro enfrentamiento contra civiles armados.

En ese caso, el saldo fue de dos presuntos delincuentes abatidos tras una agresión contra personal policial. En el lugar se aseguraron:

Tres armas largas.

Un vehículo.

Diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Rayones es un municipio ubicado en la zona citrícola de Nuevo León, área estratégica por su conectividad carretera hacia la frontera y otros estados del noreste del país. Las autoridades estatales han reforzado los operativos de vigilancia ante el incremento de desplazamientos de células delictivas en la región.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad de los abatidos y su posible vinculación con organizaciones criminales que operan en la zona.

asc