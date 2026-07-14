Hallan con vida a joven reportada como desaparecida en Tamaulipas

La licenciada en Derecho, Zaida Merari Moya Pesina, de 26 años, fue localizada por las autoridades de Tamaulipas, sana y salva en Ciudad Victoria, luego de ser reportada como desaparecida desde el día 7 de julio.

La localización fue confirmada este martes a las 21:30 horas por fuentes cercanas al caso, quienes confiaron en que, a simple vista, no presentaba ningún daño físico.

La localización se da horas después de que la policía encontró la camioneta Hyundai color blanco en estado de abandono en las calles 17 y 18 de la colonia Zacatecas.

Por el momento, la mujer fue llevada a la Fiscalía Estatal para seguir con los protocolos de ley.

Moya Pesina es una joven que se gradúo en la licenciatura de Derecho y trabaja en una florería.

El día 7 de julio se comunicó con sus familiares para avisar que iba saliendo del trabajo y llegaría a la casa, pero desde ese momento ya no se supo más.

Apenas este mediodía, la policía había dado con una camioneta Hyundai color blanca de su propiedad.

Colectivo localiza siete cuerpos en fosas clandestinas

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizó siete fosas clandestinas con siete cuerpos en un predio urbano del municipio de Miguel Alemán, al noreste del estado y cerca del muro fronterizo con Estados Unidos.

Se trata de la búsqueda número 94 de la organización, registrada como el hallazgo positivo número 30.

Edith González Treviño, presidenta del colectivo, detalló que el sitio, considerado un cementerio clandestino, se encuentra a 300 metros del muro fronterizo con Estados Unidos y colinda con la parte trasera del fraccionamiento Nuevo Santander.

De acuerdo con la activista, los cuerpos estaban a pocos centímetros de la superficie, por lo que con el paso del tiempo, las lluvias y otros factores, la tierra se fue desplazando hasta dejar expuestos los huesos.

González aseguró que todos los restos están completos y que algunos conservaban prendas y calzado.

La presidenta del colectivo manifestó su preocupación por que durante el procesamiento de la escena, se identificaron otros hundimientos, característicos de áreas donde pudieron haberse realizado más excavaciones.

Agregó que, en la medida de sus posibilidades y con el apoyo de las comisiones estatal y nacional de búsqueda, continúan localizando cadáveres, lo que evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones que sigue vigente en la entidad.

De manera paralela la fiscalía estatal procedió a realizar los procesamientos forenses para el inicio de la carpeta de investigación.