Entre el duelo y el miedo: la doble crisis de la prensa en Oaxaca

No habían transcurrido ni 24 horas del asesinato del periodista Alejandro Leyva el pasado miércoles en Oaxaca cuando el periodista Pedro Matías Arrazola, recibió una amenaza de muerte. “Ahora sigue Pedro Matías”, escribieron en sus redes sociales. Pedro no se había percatado de que alguien lo había amenazado a través de su cuenta de facebook, pues se estaba alistando para asistir al velorio de su colega.

"Primero recibí una llamada de la ONU preguntándome cómo estaba y a los pocos minutos me manda mensaje Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras. Y entonces fue cuando me dice, te voy a mandar un post, es necesario para no minimizarlo. Me manda el post donde me dicen que el que sigue es Pedro Matías", narró el comunicador.

Matías ha sido un periodista crítico al gobierno del morenista Salomón Jara, hace un par de meses publicó un reportaje sobre el despojo de tierras en la costa oaxaqueña e incluyó testimonios que señalaron a las autoridades estatales de estar involucradas.

Además, tras el asesinato de Leyva publicó en sus redes sociales un mensaje directo al gobernador de Oaxaca.

"A raíz de que me enteré pues hubo coraje, rabia, impotencia y decidí escribir un mensaje en mis redes como dando a conocer la noticia de Leyva Aguilar y lo que puse al final fue, ¿quién sigue Salomón Jara?", recordó Matías.

Luego de la amenaza de que él era el siguiente, se activó el mecanismo de protección para periodistas de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de Oaxaca le asignó dos elementos para acompañarlo. Matías advirtió que no va a dejar de publicar información, aunque afecte o incomode al gobierno estatal. Detalló que ya habló con su familia al respecto.

"Y les dije, que me perdonaran si en esta decisión mía los llevo a arrastrar, ¿no? Los llevo a arrastrar y mi hijo me entendió, mi mamá me entendió, mis hermanos me entendieron y pues sí, hasta que Dios diga, aquí estaré", dijo Matías con la voz entrecortada.

En medio de la tensión y miedo que hay entre los periodistas, una reportera se atrevió a confrontar al gobernador Salomón Jara durante una conferencia de prensa por el asesinato de Alejandro Leyva, quien lo acusó a él, al secretario general de Gobierno, Jesús Romero, y al consejero Jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero, de haberlo amenazado.

"Parte de la sociedad lo sabe y estamos convencidos de que el asesinato de Alejandro viene de aquí, del gobierno de Oaxaca", cuestionó la periodista a Jara.

La comunicadora que se atrevió a alzar la voz comenzó a ser hostigada, según lo confirmó Matías.

"Los dos colegas que se atrevieron a cuestionar al gobernador ya ayer me comentaron que ayer hubo un incidente, llegaron gente a tomarle fotos. ya empiezan ese tipo de hostigamientos y a gente que se atrevió a ese tipo de críticas y más, sobre todo, porque este gobierno retomó lo de Ulises Ruiz Ortiz, los grupos de choque".

El periodista Pedro Matías ya ha sufrido ataques por su labor periodística, hace dos años alguien lanzó una bomba casera con clavos en su domicilio y en el 2008 fue secuestrado durante diez horas por lo que tuvo que huir al extranjero y permanecer en Alemania durante un año.

Al ambiente de tensión que se vive en Oaxaca se suma la advertencia del gobernador Salomón Jara de exhibir a los medios que lo critican.

"Pedí una descripción de todos los portales que nos odian para que cuando ustedes me pregunten de esos portales, si está dentro de eso, yo no se los voy a contestar", dijo en una conferencia de prensa el pasado 21 de julio.