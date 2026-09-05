Embajador de EU en México da sus condolencias por muerte de dos agentes en Veracruz

El embajador de Estados Unidos en México, el coronel en retiro Ronald Johnson, se sumó este sábado a las condolencias expresadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la muerte de dos agentes federales atacados a tiros por integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Omealca, Veracruz.

A través de su cuenta en la red social X, el diplomático estadounidense compartió un mensaje dividido en dos partes para honrar a los agentes caídos y a su compañera herida.

Me uno al secretario @OHarfuch para extender mis más profundas condolencias a las familias y colegas de los dos agentes federales que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en Veracruz, y deseo a su colega herido una recuperación completa y rápida", escribió Johnson.

El embajador añadió:

"Su sacrificio es un recordatorio solemne de los riesgos que enfrentan todos los días el personal de aplicación de la ley y de seguridad. Honramos su servicio al continuar nuestro trabajo hacia comunidades más seguras para el pueblo al que dieron sus vidas para proteger".

El ataque contra los agentes

El mensaje de Johnson retomó una publicación previa de García Harfuch, quien informó que agentes federales de la SSPC realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

El ataque ocurrió la noche del viernes en el tramo entre las comunidades de Río Moreno y Paso Amapa, dejando como saldo dos agentes fallecidos y una compañera herida, que actualmente recibe atención médica.

Tras la agresión, se desplegó un amplio operativo con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Veracruz, en coordinación con autoridades de Oaxaca, para localizar a los responsables.

Durante esas acciones, las fuerzas de seguridad también lograron liberar con vida a dos personas que permanecían secuestradas en la zona.

García Harfuch reafirmó que el crimen no quedará impune y que los responsables serán llevados ante la justicia. El funcionario reconoció la valentía y el compromiso de los agentes fallecidos con la protección de la ciudadanía, y extendió su solidaridad a familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, en la zona de Omealca operan células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha mantenido una presencia constante de fuerzas federales y estatales en la región.

El gobierno mexicano no ha informado hasta el momento si existe una relación directa entre la investigación que realizaban los agentes al momento del ataque y el secuestro de las dos personas rescatadas horas después.