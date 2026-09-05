32 diseñadores convierten la identidad de México en joyas que viajarán a Barcelona

¿Cómo convertir la identidad de un estado de México en una joya? Esa fue la pregunta que enfrentaron 32 diseñadores al crear 32 broches, uno por cada entidad del país, para la colección México en tu Corazón.

El proyecto partió de una condición poco común: ningún creador pudo elegir el estado que representaría. La asignación se hizo al azar, de modo que cada diseñador tuvo que acercarse a una entidad distinta, investigar su historia, paisaje, tradiciones y símbolos, y después traducirlos a su propio lenguaje.

El resultado reúne piezas que utilizan la plata como elemento común, pero incorporan también cristales, gemas, piedras, cerámica, materiales naturales y distintas técnicas de orfebrería. La intención no fue reproducir literalmente los símbolos de cada estado, sino interpretarlos desde el diseño contemporáneo.

El formato tampoco fue casual. Todas las creaciones son broches, una pieza que puede llevarse sobre la ropa y colocarse cerca del pecho. De ahí surge el nombre de la colección: llevar a México cerca del corazón.

Así, un territorio tan diverso como el mexicano queda representado en una colección que reúne en un mismo espacio distintas formas de entender la cultura, desde los materiales y colores hasta las tradiciones y paisajes de cada región.

La colección fue presentada el 2 de septiembre en el Ex Convento de Santa Teresa, en Guadalajara, y posteriormente emprenderá una ruta que tendrá en Barcelona, España, su primera presentación internacional, en el Consulado de México.

Más allá de su recorrido internacional, las piezas muestran también el papel que conserva Jalisco en la producción joyera mexicana. El estado concentra más de 70% de la producción nacional y Guadalajara cuenta con una amplia infraestructura dedicada a la fabricación, comercialización y diseño de joyería.

En ese contexto, México en tu Corazón busca llevar al terreno de la joyería una pregunta más amplia, qué elementos hacen reconocible a cada una de las regiones de México y cómo pueden transformarse en objetos que sobrevivan a su lugar de origen.

La colección convierte así 32 territorios en 32 interpretaciones distintas. No se trata solamente de representar a México, sino de mostrar que detrás de una misma identidad nacional existen 32 historias, paisajes y maneras de entender el país.

La colección reúne propuestas de A veces hueso, Adeliza Garzia, Alhaja 479, Azul Cobalto, Caro Castelán, Casa Joyera del Sur, Citlali Joyas, Dicentra, Doze, Edith Brabata, Elena López, Felipe Cárdenas, Flora María, Gabriela Sánchez, Isela Robles, Karen Marrun, Leticia Llera, Loca García, Mackech, María Paula Amezcua, María Vera, Mariana Barranco, Metamorfeame 925, Mnemósimo, Okoxal, Oscar Figueroa, Pedro Pérez Filoteo, Rocío Medeles, Samuel Burstein, Sylvia Burgoa, Teorema y UL - Unique Luxury, quienes aportan distintas miradas, técnicas y lenguajes al proyecto. En conjunto, este grupo de creadores convierte la diversidad de México en una colección que vincula diseño, identidad y oficio joyero.