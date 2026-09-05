Avanza rescate histórico del Río Lerma en el Edomex con la Cuarta Transformación

El saneamiento del Río Lerma se posiciona como una de las prioridades ambientales más relevantes para la entidad mexiquense bajo el actual proyecto hídrico federal. "Antes de la llegada de la Cuarta Transformación, ningún gobierno se había comprometido en el rescate y saneamiento del Río Lerma como hoy lo hace la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030", sostuvo Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

La estrategia coordinada entre la Federación y el gobierno estatal busca revertir décadas de abandono e impacto ambiental en la región. "Gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la coordinación que mantiene con la Gobernadora Delfina Gómez, 43 municipios del Estado de México se benefician con el rescate y saneamiento del Río Lerma, un hecho histórico sin precedentes que impactará en la calidad de vida de las familias mexiquenses", enfatizó Duarte Olivares a través de sus redes sociales.

La inversión inicial para este proyecto abarcará una amplia extensión territorial y contempla recursos específicos para la primera fase de ejecución. "Se está avanzando en la primera etapa del saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago, que comprende 6 millones de hectáreas y para la cual se destinarán más de 350 millones de pesos", detalló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su reciente informe de actividades.

El plan de trabajo enfoca sus esfuerzos operativos en intervenir la infraestructura existente y frenar el vertimiento de residuos en la cuenca. "Los objetivos de la estrategia contemplan reducir las descargas contaminantes, optimización y ampliación de infraestructura de tratamiento y plantas de tratamiento", precisa el proyecto gubernamental para mitigar la contaminación en el cauce.

Estas acciones forman parte de un marco de gestión integral que abarca otras fuentes hídricas estratégicas en el centro del país. "El Plan Nacional Hídrico 2024-2030, también tiene el objetivo de garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, una gestión integral y trasparente, así como el saneamiento de los ríos Atoyac y Tula, además del Lerma-Santiago", establece la política pública federal orientada a la seguridad hídrica de la nación.