El pueblo de México marca el rumbo de la patria: Presidenta Claudia Sheinbaum

Desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la conducción del país recae directamente en la ciudadanía y reafirmó la postura de independencia de la nación frente a presiones externas. Durante un acto masivo celebrado en la Arena VFG, la titular del Ejecutivo sostuvo que la autodeterminación es el eje de su proyecto político: “Quien guía el camino y el destino de nuestra patria es el pueblo de México (...) México defiende y seguirá defendiendo a su pueblo, que somos un país libre, independiente y soberano. No somos colonia ni protectorado de nadie”.

Al revisar el contexto socioeconómico nacional, la mandataria arremetió contra las decisiones financieras adoptadas durante el periodo neoliberal, señalando en particular el costo de las rescates bancarios que derivaron en el actual Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Frente a esta carga fiscal, la presidenta justificó las medidas hacendarias de su administración para frenar los privilegios fiscales del sector financiero: “El Fobaproa, ahora IPAB, es una deuda impagable adquirida en el neoliberalismo, por lo que en su gobierno se decidió impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que realizan”.

En el terreno político, Sheinbaum Pardo reprochó las acciones de los gobiernos previos, señalando que las administraciones anteriores dejaron secuelas de desigualdad, opacidad y crisis de seguridad en las distintas regiones del territorio nacional. Al recordar la contienda presidencial de 2006 y el actuar del primer gobierno panista, la jefa del Estado mexicano cuestionó duramente la herencia institucional: “Por eso decimos: Fox es un traidor a la democracia. Eso es lo que demostró en su sexenio”, al tiempo que calificó de "farsa" la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y recriminó los actos de corrupción registrados en el periodo de Enrique Peña Nieto.

En contraste, la mandataria resaltó la solidez de los indicadores económicos actuales, destacando el control de la inflación, el comportamiento del tipo de cambio, los niveles históricos en Inversión Extranjera Directa y la recuperación del salario mínimo, el cual pasó de 2 mil 500 a 9 mil 500 pesos. Con base en estos resultados, la jefa del Ejecutivo federal reafirmó el rumbo ideológico de la administración: “Sepan algo muy importante, nos reivindicamos como un gobierno del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de Jalisco y para el pueblo de México. Eso no va a cambiar”.

En materia de política social y desarrollo regional, la presidenta presentó el balance de los apoyos entregados en la entidad, destacando el beneficio para casi un millón de adultos mayores, 64 mil personas con discapacidad y miles de estudiantes de diversos niveles educativos. Asimismo, puntualizó que la política social de su gobierno está respaldada por una visión humanista orientada a reducir las brechas de desigualdad: “Los Programas para el Bienestar son una política pública que demuestra que el Gobierno ama a su pueblo”.

Por último, en cuanto a la agenda de infraestructura para la entidad, Sheinbaum Pardo anunció obras clave en materia de movilidad, vivienda y salud, entre las que destacan el inicio de la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara previsto para 2027, el saneamiento del río Lerma-Santiago, la edificación del nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco y la entrega de más de 70 mil acciones de vivienda. A través de este paquete de obras, la mandataria reafirmó la filosofía central de su gestión en el país: “No hay prosperidad si solo unos cuantos salen adelante, por ello, el Humanismo Mexicano de la Transformación se basa en el principio de ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.