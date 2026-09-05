Detienen a sujeto por extorsionar a floristas de Reynosa

Este sábado se registró la captura de un presunto integrante del crimen organizado, señalado como eslabón de una red que obligaba a los floristas de Reynosa a comprar mercancía a sobreprecio y que además los mantenía bajo extorsión o cobro de piso, informó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El detenido fue identificado como Jesús Eduardo “N”, localizado durante un operativo encubierto en un establecimiento que usaba como fachada, ubicado en el cruce de las calles Veracruz y Sinaloa, en la colonia Rodríguez, cerca del centro del municipio fronterizo.

Foto: Especial

Origen de la investigación

Las indagatorias iniciaron después de que comerciantes de flores de la ciudad presentaran denuncias públicas en sus redes sociales, en las que informaron sobre el cierre de sus negocios.

Según los testimonios, los floristas eran obligados a adquirir mercancía de proveedores específicos, vinculados presuntamente con un grupo criminal, además debían realizar el pago de piso para poder mantener sus negocios abiertos.

De acuerdo con la información recabada, estas prácticas se habrían mantenido desde 2025 y habrían afectado los precios finales al consumidor.

Ante ello, la Fiscalía Estatal de Tamaulipas inició un operativo de acercamiento con los comerciantes y encargados de estos locales, lo que permitió ubicar un punto de distribución señalado como parte de la red investigada.

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Operativo y aseguramiento

En el lugar, identificado como “Flores Imperial”, los agentes policiales aseguraron un tráiler cargado con flores y otros indicios que podrían estar relacionados con las actividades bajo investigación.

El Registro Nacional de Detenciones establece que Jesús Eduardo “N” fue detenido el sábado alrededor de las 09:30 horas, posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común.

Por el momento, Jesús Eduardo “N” continuará bajo proceso para determinar su grado de participación, así como la posible existencia de más integrantes de la organización involucrados en las presiones contra los comerciantes de flores.