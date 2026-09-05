Ecatepec entrega más de 1,500 aparatos auditivos a sectores vulnerables

Más de mil 500 personas en el municipio de Ecatepec recuperaron la capacidad de escuchar y conectarse con su entorno mediante la entrega masiva de auxiliares auditivos coordinada por el Gobierno local. Durante el acto encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, las autoridades destacaron la trascendencia social de este apoyo integral para la población vulnerable, al tiempo que la edil enfatizó que la entrega del auxiliar auditivo “no es un aparato en sí mismo, es la posibilidad de llevar una vida completamente funcional, normalizarla, que los niños puedan ir a la escuela, que los padres puedan también trabajar, hacer sus actividades”.

El alcance de la iniciativa superó las proyecciones presupuestales iniciales de la administración municipal para atender la alta demanda de la ciudadanía en la explanada de la presidencia. Ante la respuesta de la comunidad, Cisneros Coss reconoció que en este programa se rebasó la meta original de mil 200 apoyos, por lo que determinaron ampliar el padrón de beneficiarios: “dijimos, que nadie de los que lo pidió se quede sin este auxiliar auditivo", precisó la alcaldesa al confirmar además que la convocatoria de "Ecatepec te escucha. Sonidos que cambian vidas” reabrirá sus registros el próximo año.

La estrategia asistencial fue estructurada para integrarse directamente en las dinámicas comunitarias y educativas de las familias con mayores rezagos del municipio. Al respecto, Edith Muñoz Jurado, titular del DIF Ecatepec, informó que “este programa nace con un propósito muy claro: que ninguna persona se quede atrás, que todas y todos puedan escuchar, participar, aprender, convivir y disfrutar plenamente cada momento de su vida”, asegurando que la institución mantendrá el seguimiento técnico a cada uno de los casos recibidos.

El despliegue operativo concluyó con la distribución efectiva de mil 560 dispositivos adaptados a las necesidades particulares de cada grupo de edad, desde menores hasta adultos de la tercera edad. Durante el evento, la titular del DIF municipal enfatizó que “detrás de cada aparato auditivo hay una historia, una necesidad y sobre todo una nueva oportunidad”, al tiempo que celebró la posibilidad de que los beneficiarios vuelvan a interactuar con seguridad en sus entornos cotidianos.

Entre los ciudadanos beneficiados se encuentran niños y adultos mayores como Jesús Julián Trejo Gutiérrez, de 6 años, Edgar Josué Cruz Santana, de 16, y Doña Macaria Sánchez Ramírez, de 87 años, quienes recibieron su equipo personalizado. En el presídium, el actor Raúl Araiza asistió como padrino de honor y reconoció públicamente la importancia de esta jornada de salud pública, sumándose al testimonio de las familias que vieron transformado su día a día a partir de esta entrega.