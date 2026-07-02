México suma 71.2 toneladas de ayuda a Venezuela; este viernes sale otro barco: Sheinbaum

El Gobierno de México ha enviado 71.2 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde presentó un balance de las acciones de apoyo al país sudamericano, afectado por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, respectivamente.

La mandataria detalló que en territorio venezolano se encuentran 250 elementos de apoyo. Además, precisó que “se enviaron 43.2 toneladas de insumos el 1 de julio y 28 toneladas este 2 de julio, que son desde alimentos no perecederos hasta medicamentos, para un total de 71.2 toneladas hasta el momento”.

El 30 de junio se enviaron cinco plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja. Ayer se enviaron otras tres plantas de energía de emergencia con iluminación. El total transportado, ocho plantas con torre de iluminación y panel solar, y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja”, informó la Presidenta.

Además, dijo Sheinbaum, se mantiene la asistencia mediante el despliegue de personal especializado, el envío de víveres, medicamentos y plantas de energía.

Este viernes 3 de julio se enviará un barco de la Secretaría de Marina con el acopio que se ha reunido en distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela”.

Labores de rescate continúan tras los sismos

La presidenta explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desplegada en Venezuela tras los sismos registrados el 24 de junio, ha participado en las labores de búsqueda y rescate.

Se han rescatado a dos personas con vida y 40 cuerpos, además de un perro”. También, señaló, “se han ofrecido mil 411 consultas médicas y de primeros auxilios. En total se han destinado 13.1 toneladas de medicamentos”.

Finalmente, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Agrupamiento Yumare continúa trabajando en coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela para realizar labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en edificaciones afectadas por los terremotos.