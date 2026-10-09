Ejército despliega 760 elementos en Acapulco por tormenta Simón

Ante el desplazamiento de la tormenta tropical “Simón” frente a las costas del Pacífico sur mexicano, 760 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantienen operaciones del Plan DN-III-E, principalmente en Acapulco y otras zonas consideradas vulnerables de Guerrero.

Personal adscrito a la 27/a. Zona Militar realiza recorridos preventivos y trabajos para recuperar caminos afectados por las lluvias. Con maquinaria pesada, los militares han retirado lodo, tierra y escombros en decenas de kilómetros de vías de comunicación, con el objetivo de mantener la movilidad de habitantes y permitir el tránsito hacia comunidades que pudieran quedar incomunicadas.

Las acciones también se concentran en viviendas, escuelas y espacios públicos donde se acumularon lodo y desechos.

De manera paralela, elementos militares recorren zonas consideradas de riesgo para detectar puntos susceptibles de inundaciones y deslaves, además de revisar las condiciones de los refugios temporales.

En comunidades vulnerables se realizan labores de perifoneo para informar a los habitantes sobre medidas de protección, rutas de evacuación y ubicación de albergues ante un eventual incremento de las precipitaciones.

Como respaldo a las operaciones terrestres, la Fuerza Aérea Mexicana mantiene disponibles en Acapulco tres helicópteros que pueden ser utilizados como ambulancias aéreas y para evacuaciones aeromédicas.

También permanecen desplegadas células de sanidad con médicos y personal del Hospital Militar de Zona de Acapulco para atender posibles emergencias.

Reserva de mil 415 elementos

Ante la posibilidad de que los efectos de “Simón” o de otros fenómenos hidrometeorológicos provoquen emergencias de mayor magnitud, en el Valle de México permanecen en alerta mil 415 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre.

El componente aéreo dispone de nueve aeronaves: dos Boeing 737-800, un Hércules C-130, un Casa C-295 y un Spartan C-27J, además de dos helicópteros MI-17, un Bell-412 y un MD-530F.

Por tierra se cuenta con personal de ingenieros, unidades de maquinaria pesada, cinco células de sanidad, cinco de intendencia y cinco de transmisiones. A este dispositivo se suman seis binomios canófilos, una cocina móvil, una planta potabilizadora, una torre de iluminación y dos camiones de volteo.

Las Fuerzas Armadas mantienen además una reserva de 11 mil 465 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y un millón 959 mil 683 litros de agua embotellada para atender a la población en caso de una contingencia.

Si los daños obligaran a ampliar la asistencia, se encuentran disponibles 15 mil 448 paquetes de enseres domésticos. Cada uno contiene estufa, colchón, refrigerador, ventilador, licuadora y batería de cocina.

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre funciona como reserva estratégica para reforzar a las unidades militares que ya se encuentren aplicando el Plan DN-III-E en las entidades afectadas y puede ser movilizada hacia diferentes regiones del país cuando la capacidad local resulte insuficiente.