Ejército da golpe de 81 mdp al crimen: desmantelan narcolaboratorios en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso, en donde se aseguraron 3 mil 920 litros y 325 kilos de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina, en Cosalá, Sinaloa.

En su reporte diario de resultados, de acciones realizadas en el país, el Gabinete de Seguridad señaló que las sustancias aseguradas tienen un valor calculado en 81 millones de pesos, lo que representa un impacto a las finanzas del crimen organizado.

El mecanismo de seguridad del Gobierno de México indicó que el miércoles 22 de julio se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Se detalló que, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la carretera Panamericana, fue detenido el operador de un vehículo de carga y se liberaron a ocho personas de nacionalidad extranjera.

En la misma entidad, pero en Guadalupe y Calvo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres armas largas, 41 cargadores, mil 580 cartuchos, equipo táctico y liberaron a dos personas privadas de su libertad, entre ellas una menor de edad.

Durante un operativo realizado en Tamazula, Durango, elementos de Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguraron 35 artefactos explosivos improvisados, 42 tubos de plástico, dos costales con tubos de plástico con sustancias químicas explosivas y seis cajas con explosivos.

En Zumpango, Estado de México, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos (Cofepris) aseguraron 35 mil 736 cajas de una sustancia psicotrópica.

Durante el cateo a cuatro inmuebles, en León, Guanajuato, fueron detenidas 14 personas, a quienes se les aseguraron ocho armas largas, seis armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga y equipo táctico.