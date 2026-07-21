Semar asegura 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas; hay 5 detenidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X, antes Twitter, sobre un exitoso operativo de la Marina frente a las costas de Chiapas. Elementos de infantería interceptaron una embarcación que transportaba aproximadamente 1.5 toneladas de presunta cocaína.

El aseguramiento se llevó a cabo a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas, un punto estratégico para las operaciones de vigilancia marítima.

Así fue el operativo de la Marina en el Pacífico

De acuerdo con el reporte del gabinete de seguridad, la operación inició gracias a un vuelo de patrullaje marítimo. Al detectar la embarcación sospechosa, la Semar movilizó de inmediato al Buque ARM Monte Albán y a una patrulla oceánica en funciones de Guardia Costera para realizar la intercepción.

Infantes de Marina inspeccionando y asegurando los bultos con droga a bordo de la patrulla oceánica para su traslado a tierra. Especial

Durante la revisión, los infantes de Marina encontraron 51 bultos que albergaban la sustancia ilícita, la cual arrojó un peso preliminar de mil 530 kilogramos.

La embarcación, que estaba equipada con tres motores fuera de borda, era tripulada por cinco personas (dos de nacionalidad ecuatoriana y tres guatemaltecos), quienes fueron detenidos de inmediato.

Datos clave del millonario decomiso:

Droga incautada: 1.5 toneladas de cocaína.

1.5 toneladas de cocaína. Dosis retiradas del mercado: Aproximadamente 3 millones 60 mil dosis.

Aproximadamente 3 millones 60 mil dosis. Impacto económico al crimen organizado: 335 millones 452 mil 500 pesos.

335 millones 452 mil 500 pesos. Detenidos: 5 personas extranjeras (2 ecuatorianos, 3 guatemaltecos).

Autoridades federales documentando los 51 bultos de droga incautados para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Especial

Combate frontal al tráfico de drogas

La Semar destacó que este operativo forma parte de las labores permanentes de vigilancia en aguas nacionales. Cabe destacar que, durante la actual administración, la Marina ha logrado asegurar cerca de 78.5 toneladas de cocaína en distintas operaciones marítimas.

En un esfuerzo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), los detenidos y el cargamento serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal una vez que arriben a puerto, para determinar su situación jurídica y realizar los dictámenes periciales correspondientes.