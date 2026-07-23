Dan 25 años de cárcel a albañil por matar a su “compa” con un pico

Un hombre fue condenado a 25 años de cárcel por matar a un albañil con una herramienta de trabajo en el municipio de García, en el estado de Nuevo León.

Tras el desahogo de pruebas durante el juicio oral penal, un juez emitió dicha sentencia a Enrique Antonio “N”, culpable por el delito de homicidio calificado.

Además, el inculpado deberá de cumplir con una reparación de daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Enrique cumplirá su condena en un Centro de Reinserción Social Estatal.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025, en el municipio de García, dentro de una obra en construcción.

Ahí, el acusado se acercó a su víctima y lo golpeó con una herramienta de trabajo metálica tipo pico, causándole lesiones que provocaron su muerte.

Enseguida, Enrique Antonio “N” arrastró el cuerpo y lo dejó frente a otra casa en construcción ubicada dentro del mismo fraccionamiento.

Detienen a hombre por robo con violencia

En otros hechos, elementos de la Policía de Monterrey, en Nuevo León, detuvieron a un hombre de 29 años que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia y que, además, es investigado por su presunta participación en una serie de fraudes cometidos en gasolineras de la ciudad.

La captura de Jesús "N" ocurrió alrededor de las 10:15 horas en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Ciudad Limón, en la colonia Mitras Norte, durante un operativo de vigilancia implementado por oficiales municipales.

De acuerdo con el reporte, los oficiales interceptaron el vehículo para realizar una inspección; sin embargo, el conductor reaccionó de manera agresiva, insultando a los policías y desacatando las indicaciones de la autoridad, por lo que fue detenido.

Tras verificar sus datos, las autoridades confirmaron que el detenido tenía una orden de aprehensión vigente por robo con violencia, emitida en abril del año pasado.

Según las indagatorias, el presunto responsable llegaba a las gasolineras, solicitaba una carga de combustible por aproximadamente 900 pesos y, al momento de pagar, indicaba que utilizaría una tarjeta bancaria. Cuando el despachador se dirigía a traer la terminal de cobro, el conductor aceleraba el vehículo y escapaba sin cubrir el importe.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.