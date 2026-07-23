SMN advierte de fuertes lluvias y rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por 'Bertha'

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartieron un aviso preventivo por las fuertes lluvias que se esperan en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado, las condiciones meteorológicas se deben a la tormenta tropical “Bertha”, la cual se encuentra desplazándose hacia Estados Unidos, lo que favorecerá el incremento de las precipitaciones como las rachas de viento en distintas regiones de los tres estados.

De acuerdo con ABC Noticias, las rachas de viento podrían alcanzar velocidades de 40 km/h hasta 60 km/h y se espera que empiecen a registrarse durante la tarde y noche de este jueves 23 de julio, principalmente en la zona metropolitana y regiones del norte de Nuevo León.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, así como rachas de 85 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora.

Las autoridades señalaron que, aunque durante la tarde comenzarán a presentarse rachas moderadas, será durante la noche cuando podrían incrementar su intensidad, además de estar acompañadas con la presencia de precipitaciones.

Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas preventivas para evitar accidentes o afectaciones.

-Asegurar objetos que se pueden desplazar por el viento.

-No resguardarse debajo de árboles o estructuras que pueden representar un riesgo.

-Manejar con precaución.

-Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Lluvias por “Bertha”

Las lluvias previstas para el noreste del país serían equivalentes a acumulados de 50 a 75 milímetros.

“Debido a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Tamaulipas (norte), Nuevo León (norte y oeste) y Coahuila (este), así como rachas fuertes de viento", se lee en el comunicado.