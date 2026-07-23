Un adolescente, el probable asesino de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó la detención de un adolescente de 17 años, por su probable responsabilidad en los homicidios de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, hecho registrado el pasado 17 de julio.

Ese día, varios sujetos ingresaron a la vivienda para matar a la pareja de padres y a dos menores una de 16 y otra de 7 años de edad.

El menor inculpado tenía relación con la familia y conocía sus movimientos, pero trató de simular un asalto porque aparentemente sus motivos fueron personales.

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos, informó que “se cumplimentó orden de aprehensión contra una persona por su probable responsabilidad en los homicidios de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, en hechos registrados el pasado 17 de julio; el masculino que aún no alcanza la mayoría de edad legal, será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual definirá su situación jurídica”.

#FiscalíaMorelosInforma📄ANUNCIA BLUMENKRON ESCOBAR DETENCIÓN DE PROBABLE RESPONSABLE DE HOMICIDIOS DE FAMILIA EN JONACATEPEC



•Fernando Blumenkron precisó que se trata de un masculino que aún no alcanza la mayoría de edad legal



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La familia tenía menos de cinco años de haberse mudado de la ciudad de Toluca a esta comunidad rural de Morelos, y edificó su vivienda con rapidez. En ese municipio sólo desarrollaban su vida normal, pero sus actividades económicas se mantuvieron en Toluca, por lo que se descartó un hecho relacionado con la extorsión y se identificó la amenaza de una persona cercana al círculo familiar.

En las próximas horas un juez definirá la situación jurídica del inculpado, una vez que la Fiscalía lleve el caso ante un tribunal para menores en conflicto con la ley. Y se avance en la detención del resto de quienes participaron en esos asesinatos.

Una niña fue localizada y resguardada tras permanecer más de 48 horas escondida en su casa en Jonacatepec, #Morelos. La menor habría sido testigo del asesinato de sus padres y dos hermanos dentro del domicilio.#NoticiasImagen #LoDijoZea #ImagenNoticias con @franciscozea pic.twitter.com/HP4Ym7MYDo — imagenzea (@imagenZea) July 20, 2026

Asesinan al presidente municipal de Temoac

Por otra parte, el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado a balazos poco después de las 12:30 horas del miércoles 22 de julio, en un ataque directo perpetrado dentro de su propia oficina en el Palacio Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables fueron dos hombres que huyeron en una motocicleta con dirección a la comunidad de Popotlán, la cual colinda con los límites de Puebla.

Tras recibir el reporte de la agresión armada, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y especialistas de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron a la sede del ayuntamiento para procesar la escena del crimen y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Lavín Romero era yerno de Andrea Angélica "N", alias "La Patrona", quien fue detenida el pasado mes de septiembre de 2025 y era identificada como la presunta líder del grupo delictivo "Los Aparicio".

El alcalde también había sido señalado por su presunta relación con dicha organización criminal, investigada por delitos como narcomenudeo, extorsión, homicidio y secuestro. No obstante, hasta el momento las autoridades no han informado si esas investigaciones guardan relación con el ataque en el que falleció.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que mantendrá abiertas y agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los autores materiales e intelectuales.

Después del crimen, las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos confirmaron el ataque y anunciaron la activación de un operativo coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales.

El dispositivo de rastreo y vigilancia se extendió de inmediato por el municipio de Temoac y demarcaciones vecinas del oriente de la entidad, con el objetivo de ubicar a los responsables del atentado.

Segundo atentado contra el edil en el año

El asesinato representó el segundo ataque armado dirigido contra el edil Valentín Lavín Romero en lo que va del año.

A principios de 2026, el munícipe fue interceptado y agredido a disparos mientras circulaba a bordo de su vehículo sobre la carretera México–Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

En aquella ocasión, Lavín Romero resultó herido de bala y solicitó una licencia temporal a su cargo para recuperarse, reincorporándose semanas más tarde a sus funciones públicas.