Ejército asegura 750 litros de precursores químicos en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en los poblados de Camanaca, Los Cedros, El Limón de Tellaeche y La Cruz en Culiacán, Sinaloa, en donde se ubicaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de materiales y aseguraron 750 litros de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina, el martes pasado.

En la misma ciudad sinaloense, pero en la colonia Infonavit Humaya, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvo a 10 personas en posesión de un arma corta, un cargador, 20 cartuchos, diversas dosis de droga, 14 celulares, equipo de cómputo y una motocicleta.

El Gabinete de Seguridad presentó su reporte diario de resultados de acciones correspondientes al 5 de mayo, cuando se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

En otras acciones relevantes se destacó que, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, elementos de Guardia Nacional y de Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, uno de ellos menor de edad, a quienes se les aseguró tres armas largas, un arma corta, 15 cargadores, 320 cartuchos y tres chalecos tácticos.

Durante un operativo de cateo realizado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en la colonia San Juan Tlihuaca, de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, se detuvo a cinco personas en posesión de diversas dosis de mariguana y de metanfetamina.

En un operativo de patrullaje terrestre realizado al sureste de Acapulco, Guerrero, personal de la Marina en dos eventos distintos, localizaron 34 bultos con presunta cocaína, 20 y 14 respectivamente.

En Huajicori, Nayarit, integrantes del Gabinete de Seguridad de la Policía Estatal localizaron un bulto entre maleza, aseguraron 10 cargadores, 2 mil 230 cartuchos y 21 artefactos explosivos improvisados.

JCS