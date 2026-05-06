El "clan Inzunza": familiares del senador copan la Cámara alta y el Poder Judicial de Sinaloa
Pese a las banderas de combate al nepotismo, el senador Enrique Inzunza ha facilitado la incursión de su esposa, hijos, hermanos y sobrinos en cargos públicos; la red alcanza también a familiares de sus colaboradores cercanos.
La influencia del senador Enrique Inzunza, hasta ahora presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, no sólo le allanó el camino a su esposa, tres hermanos, tres sobrinos y una prima en el Poder Judicial de Sinaloa, sino que su hija, Aitana, trabaja en la Coordinación de Asesores de la bancada de Morena en el Senado.
Aunque el senador Inzunza es parte de un movimiento político que prohíbe el nepotismo, incluso aprobó una reforma constitucional para prohibirlo, su apoyo también permite que la mamá y el hermano de su Jefa de Oficina, Estefanía Méndez Rodríguez, una de sus principales colaboradoras, formen parte del grupo de trabajadores que laboran en el Senado.Vínculos bajo la lupa
Jefa de Oficina, consentida
Estefanía Méndez es la jefa de Oficina del senador Inzunza, quien es acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser parte del crimen organizado de Sinaloa.
La mamá de Estefanía, la señora Rocío Rodríguez Chávez, es parte del cuerpo de asesores del propio senador Inzunza, mientras que Juan José Méndez, hermano de Estefanía, es el secretario particular del senador de Baja California, Armando Ayala Robles, quien también fue señalado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa cuando fue alcalde de Ensenada, aunque él lo negó.
De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Estefanía Méndez Rodríguez gana 40 mil pesos mensuales netos, aunque los contratos públicos que tiene la propia Plataforma muestran que su sueldo mensual pactado es de 25 mil pesos, que es el mismo que tiene su hermano, en tanto que su mamá tiene un salario superior al de ellos.
Con base en información pública, Estefanía Méndez fue candidata a diputada local en Zacatecas y aspiró a ser parte de los juzgadores federales por elección popular.Control en el Poder Judicial estatal
Con la cuchara grande
Con base en información que comenzó a circular en la red social de Equis, donde diversas cuentas informaron los nombres de familiares del senador Inzunza en el Poder Judicial de Sinaloa, fue posible constatar que el Directorio del Supremo Tribunal del Estado de Sinaloa deja ver que su esposa, dos hermanas, un hermano, una prima y tres sobrinos son parte del Poder Judicial del estado, que él presidió de 2011 a 2014 y de 2016 a 2021, de acuerdo con el currículum público que tiene la Secretaría de Gobernación.
Su esposa: Claudia Yuridia Meza Avendaño, es magistrada de primera instancia, presidenta de la Tercera Sala Civil, Mercantil y Familiar.
Hermanas y hermano: Aida Inzunza Cázares, magistrada electoral; Lorena Inzunza Cázares, jueza en el Juzgado Tercero Civil; Javier Inzunza Cázares, Secretario de Acuerdos.
Sobrinos: Iliana Guadalupe Cázares Rodríguez es directora Región Norte del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Emilio Cázares Valdez, Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas de la Oficialía Mayor, y Diana Elide Iribe Cázares, jueza en Mocorito.
Prima: Yarely Lizeth Valdez Inzunza, Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público en los Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, zona Centro-Norte.Permanencia en la estructura legislativa
La información que puede constatarse en la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que las posiciones que su hija y la familia de su Jefa de Oficina tienen en la estructura de la bancada y de su propia oficina comenzaron desde su llegada, en septiembre del 2024, cuando el líder del grupo parlamentario era Adán Augusto López Hernández.
El cambio de coordinador, ya que ahora está Ignacio Mier, no modificó las posiciones laborales que logró en la estructura del Senado; sólo en caso de que solicite licencia, el arribo de su suplente, Omar López Campos, puede alterar la situación laboral de sus colaboradores cercanos y de su hija, aunque sólo puede asumir el suplente hasta septiembre, cuando abre el periodo ordinario de sesiones del Senado.