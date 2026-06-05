Durazo destaca acciones preventivas a 17 años del incendio en la Guardería ABC

Al cumplirse 17 años del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, considerado como la mayor tragedia infantil en la historia nacional que dejó a 49 bebés sin vida y más de 100 heridos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó su solidaridad y respeto a los familiares de las víctimas, además se comprometió a implementar acciones para la no repetición de tragedias, protección a las infancias y promover la cultura de la prevención.

A 17 años del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo Daniel Sánchez Dórame

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario señaló que el caso permanece como una de las páginas más dolorosas en la historia reciente de Sonora y afirmó que la fecha mantiene un significado para la memoria colectiva del estado.

Respeto y solidaridad

El gobernador Durazo refrendó su respeto y solidaridad hacia madres, padres y familiares de las víctimas, así como hacia los sobrevivientes, quienes dijo han enfrentado las consecuencias de aquel incendio con fortaleza y dignidad.

“Hoy se cumplen 17 años de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, un acontecimiento que marcó para siempre la historia de Sonora”, expresó.

El gobernador sostuvo que el paso del tiempo no elimina la ausencia ni el dolor provocado por la tragedia, al tiempo que consideró que recordar lo ocurrido representa una responsabilidad colectiva.

En su mensaje, señaló que mantener viva la memoria implica honrar a las víctimas, reconocer el sufrimiento de las familias y escuchar las exigencias de verdad, justicia y garantías de no repetición que han persistido durante casi dos décadas.

“Tenemos la responsabilidad de actuar todos los días para que tragedias como ésta no vuelvan a repetirse”, escribió en su comunicado.

Este viernes, como cada 5 de junio, familiares de las víctimas, sobrevivientes y ciudadanos realizarán actividades conmemorativas en Hermosillo para recordar a las niñas y niños fallecidos.

La tragedia de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio del 2009, cuando las llamas de un incendio que, en una bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, se propagaron hacia la estancia infantil subrogada por el IMSS, provocando la muerte de 49 bebés y lesiones a más de un centenar de niñas y niños.