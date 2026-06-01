Ponce Urquiza ve en Sheinbaum un intento de negociar con Estados Unidos

Para el doctor Arturo Ponce Urquiza, consultor en seguridad nacional e internacional, el discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante el acto conmemorativo por el segundo aniversario de su triunfo electoral buscó establecer una posición de negociación frente a Estados Unidos, así como fortalecer su liderazgo dentro de Morena.

La presidenta “buscaba establecer un punto de negociación; por un lado, establecer la manera de cómo mantener el liderazgo en Morena, mantener de igual manera una posición propia, tratar de irse separando un tanto de la figura del panel observador, pero también esa negociación con Estados Unidos, buscando con ello evitar más roces”, dijo.

Sin embargo, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el politólogo y catedrático de la UNAM consideró que el mensaje no logró reducir las tensiones derivadas de los señalamientos realizados por autoridades estadunidenses contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.

“Aunque ella trató de definir que no quería más intromisiones y que se va a tratar de respetar la soberanía nacional, el resultado es que Estados Unidos ha identificado con mucha claridad quiénes son aquellos personajes a los cuales está definiendo como vinculados al narcotráfico... Y las filtraciones que sigue habiendo es lo más dañino”, aseguró.

En ese contexto, afirmó que el principal reto para el gobierno es sostener su narrativa de combate a la corrupción frente a acusaciones provenientes del exterior. “Es una situación en la que se debe prevalecer una imagen, la de ser un gobierno, un partido involuto, un gobierno en el cual la corrupción se ha abatido, un gobierno y un partido en donde no hay esos problemas”.

El doctor Ponce Urquiza también consideró que la administración de Donald Trump podría utilizar el tema mexicano como parte de su estrategia política rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos. Dijo que las declaraciones de exfuncionarios mexicanos entregados en Estados Unidos podrían convertirse en elementos relevantes dentro del debate político estadunidense.

“El gobierno de Trump tiene muy claramente cuáles escenarios y cómo va jalando a las circunstancias a razón de sus propias elecciones intermedias, que ya están muy próximas. Y este es el tema que tendríamos que también estar analizando, porque muy seguramente esto va a tener unas repercusiones, insisto, en el escenario electoral de los Estados Unidos y las implicaciones para nuestro país ahora son por otro lado”, detalló.